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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》從廚房到臥室 國健署5點預防兒童燒燙傷

2024/10/28 19:42

國健署提醒，應將廚房與兒童活動區隔離，避免讓兒童接近煮食區域，以防燙傷。；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒，應將廚房與兒童活動區隔離，避免讓兒童接近煮食區域，以防燙傷。；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬季節隨著氣溫下降，許多家長可能在家中準備熱食、使用電暖器或泡澡，國民健康署在臉書發文提醒家長，在家中環境的布置和日常操作上，可考慮以下幾個預防兒童燒燙傷的關鍵點：廚房、餐桌、客廳、浴室、臥室，並熟悉燙傷急救的5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」。

●廚房：將廚房與兒童活動區隔離，避免讓兒童接近煮食區域，尤其不要抱著幼兒在廚房操作，以防熱油或熱湯濺出。

●餐桌：避免使用桌巾，以免兒童拉扯桌巾時，熱食或熱湯倒下造成燙傷。

●客廳：高溫物體如熱飲、打火機和蠟燭等，需放置在兒童無法觸及的地方，防止意外燙傷。

●浴室：幫兒童洗澡時，先放冷水再加熱水，並在水溫適宜前測試水溫，不要將兒童獨自留在浴室中。

●臥室：如蒸汽熨斗和電棒捲等高溫電器，使用後要立即拔下插頭並收好，避免兒童接觸到高溫物品。

此外，國健署提醒，家長還需熟悉燙傷急救的5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，若發生燒燙傷事故時能在緊急時刻將傷害降到最低。

國健署提醒，家長需熟悉燙傷急救的5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，以便緊急處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒，家長需熟悉燙傷急救的5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，以便緊急處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

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