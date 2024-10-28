不是心臟病！ 醫曝4條件當心「隅角閉鎖青光眼」

三總青光眼專科主任呂大文（左2）指出，隅角閉鎖型青光眼發作時，常以心慌、喘不過氣、頭痛等症狀表現，易誤診成心臟疾病；75歲張女士（右2）表示約花1年才確診。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕張女士因有胸悶、頭痛情形，反覆求診胸腔科和腦科，症狀始終無法緩解，經過1年才終於揪出病因，確診為青光眼。醫師提醒，隅角閉鎖會引發眼壓波動，其造成的不適症狀，常被誤認為是高血壓或心臟問題，若是「女性、身高低於160公分、年齡約50歲，且有100至300度遠視」，出現類似症狀時，就要有所警覺。

75歲的張女士分享，當初因出現呼吸困難和頭痛，以為是心臟問題，經腦波和心臟檢查，仍無法找出病因，症狀甚至惡化，還出現嘔吐情形，在心臟科醫師建議下，她接受眼底檢查，才發現眼壓異常偏高，確診為青光眼，若再拖延恐有失明風險。

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三軍總醫院青光眼專科主任呂大文指出，隅角閉鎖型青光眼占比10至15%，發作時常以心慌、喘不過氣、頭痛等症狀表現，常被誤診為心臟疾病，「女性、身高160公分以下、50歲以上、遠視100至300度」是隅角閉鎖型青光眼的高危險群，需特別注意，張女士就是典型的例子。

呂大文指出，控制青光眼的關鍵在於定期監測眼壓，目前台灣青光眼的盛行率約為3%，且患者人數逐年增加，但許多患者忽視定期檢測，導致無法及時控制病情，增加惡化風險。

「青光眼一定會瞎，但要讓它進棺材再瞎！」張女士說，她除了定期到醫院量測眼壓，現在也會透過家用簡易儀器測量，精準掌握眼壓變化，並配合醫囑用藥，確診至今20多年，穩定控制。

三總眼科部醫師宗大欣表示，短時間大量喝水、倒立、重訓和仰臥起坐等活動，都可能會讓眼壓升高，青光眼患者應盡量避免。此外，40歲以上者、糖尿病患者、高度近視者和有家族病史者都是青光眼的高風險族群，建議每年甚至每半年進行青光眼篩檢，定期追蹤眼壓變化，以利及時介入治療，避免視力受損。

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