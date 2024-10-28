健康網》餐餐吃菜小心越減越肥！ 營養師：熱量太低容易餓

營養師表示，只吃蔬菜容易飢餓，且容易營養不均；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人為了減重，餐餐吃蔬菜，不吃澱粉；對此，營養師劉雅惠表示，減肥不要只吃大量蔬菜，雖然蔬菜很健康，但其熱量很低，確實可以讓體重下降，但也容易回彈。只吃蔬菜容易飢餓，建議要搭配足夠的澱粉跟蛋白質，才能撐住飽足感，健康減重，不易復胖。

劉雅惠於臉書粉專「營養師Emma」發影片分享，減肥期間，因為認為蔬菜很健康，所以只吃大量蔬菜，雖然體重下降速度快，但也容易回彈！不是因為蔬菜不好，它的熱量很低，每100公克只有25大卡，但就是因為它的熱量很低，所以很容易餓，建議大量蔬菜的原則下，一定要足夠澱粉跟蛋白質，才可以撐住飽足感，健康減重不易復胖。

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國健署提醒，過度嚴苛的節食，容易虛弱、掉髮、情緒不穩和營養欠缺；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

過度節食易掉髮、缺乏營養素

千萬別過度節食！國健署指出，過度嚴苛的節食，容易虛弱、掉髮、情緒不穩和營養欠缺，一旦解禁，食慾大開，又落入肥胖惡性循環。

國健署提醒，減重時，應以每週減輕0.5公斤為目標，則每日減少500大卡，通常設計減重飲食女性1,200-1,500大卡/天、男性1,500-1,800大卡/天。建議目標設定不要好高騖遠，以做得到為原則，並參考漸進式做法，如戒除含糖飲料、酒精、零食消夜，並細嚼慢嚥，增加走路、爬樓梯等微小行為修正，每日輕鬆減少200大卡，再逐步增強運動及飲食分量控制，朝向日減500大卡邁進，均衡飲食也能瘦身。

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