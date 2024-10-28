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健康 > 抗老養生 > 運動復健

台北孝子帶中風父台中求醫 中西合療讓老父走路出院

2024/10/28 16:25

蕭先生（左）陪伴72歲中風父親（右）從台北到台中慈濟醫院治療。（記者張軒哲攝）

蕭先生（左）陪伴72歲中風父親（右）從台北到台中慈濟醫院治療。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕10月29日是世界中風日，台北市蕭先生為救72歲中風父親，來回奔波逾兩百公里路，帶父親從台北到台中慈濟醫院接受中西醫合療，住院一個月後，父親自行走路出院，也能爬樓梯回到公寓四樓住家，他感謝慈濟醫院神經外科主任黃伯仁與中醫部主任黃仲諄，讓父親恢復生活自理能力，減輕家屬負擔。

72歲蕭老先生某天準備上早市買菜，竟沒力起身，兒子立即將父親送急診，醫師診斷是小腦中風也立刻手術。術後，蕭父意識恢復但講話不清楚，兩天後，竟又陷入昏迷，再緊急手術減壓，之後在加護病房觀察近一週。

待父親病況穩定，兒子經親友介紹，決定從台北帶著父親南下到台中慈濟醫院，尋找康復的希望。蕭父已動了兩次手術，抵達台中慈院急診室時臥床且意識混淆，神經外科主任黃伯仁立即收治住院，也會診中醫部黃仲諄主任，隨後施行神經保養針劑、營養維持，以及靜脈雷射與高壓氧治療。

黃仲諄會診時，決定以減輕出血量、改善循環及修復受損腦細胞為治療重點，使用化無形之痰、清熱、涼血、止血的中藥治療，讓腦部停止出血，並改善腦部循環，減輕腦部水腫發炎以降低對周圍腦細胞影響，讓受損的腦細胞恢復，並施以針灸、復健，病人就能恢復得更好。

蕭老生說，父親治療三天後就可以清楚說話，一週後就能下床站立、扶著床沿走路，也開始復健。經過一個月的中藥、針灸以及急性後期整合照護計畫高強度的復健治療後，肢體活動與平衡都恢復得很好。他高興的說，爸爸出院當天是自己走出醫院，回到台北，也是自己爬樓梯上四樓的家。

黃仲諄呼籲大家可牢記中風口訣：「臉歪手垂大舌頭、記下時間快送醫」如果發現身邊親友有症狀，就要把握黃金三小時趕緊送醫治療。維持健康生活，不抽菸、勤運動，遠離三高風險，就能有效預防中風發生。

台中慈濟醫院黃仲諄主任（右）測試蕭老先生行走能力，一點都看不出是中風病人。（記者張軒哲攝）

台中慈濟醫院黃仲諄主任（右）測試蕭老先生行走能力，一點都看不出是中風病人。（記者張軒哲攝）

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