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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子愛喝牛奶會胖？ 醫：免驚 有這「2因素」才會

2024/10/28 17:32

醫師建議，優先選擇無添加人工糖的乳製品，能防止兒童發胖。像是牛奶、優格和起司都是優質蛋白質和鈣的來源，有助於肌肉和骨骼發育；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師建議，優先選擇無添加人工糖的乳製品，能防止兒童發胖。像是牛奶、優格和起司都是優質蛋白質和鈣的來源，有助於肌肉和骨骼發育；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要孩子頭好壯壯，喝牛奶是不少家長首選，不過每天都攝取乳製品會不會造成肥胖？醫師陳奕成直言，答案是「不會」！根據現有研究，乳製品攝取量與變胖無一致關係；不過，若大量攝取含糖乳製品如巧克力牛奶、或是每天大於3份乳製品（720ml）孩子，確實可能明顯增重，但原因是熱量攝取增多，而非乳製品本身。

禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，大部分的系統性文獻回顧的結果發現，乳製品攝取量與「變胖」間並無一致的關係。在一篇2011發表的系統性回顧中總結，在它們搜集到的10個和兒童相關研究中：

●6個發現乳製品與體重增加沒有直接關聯。

●3個顯示乳製品甚至助於降低超重風險。

●只有1個顯示乳製品會讓體重增加風險上升。

陳奕成說，這顯示適量攝取乳製品和兒童肥胖之間的關係，可能還是因個人體質或是生活習慣而異。

不過，的確還是有少數研究發現，乳製品攝取與體重增加的風險的確有正相關。例如有研究指出，大量攝取含糖乳製品，例如巧克力牛奶等可能會導致體重增加；研究人員也發現，攝取份量較多（每天大於3份）乳製品的孩子，體重也會比其他小朋友明顯增加很多。

選無糖乳製品 適量運動不怕胖

陳奕成強調，喝牛奶、攝取乳製品不是造成肥胖的主因，熱量攝取過多才是。他給出2點建議，讓孩子在攝取乳製品的同時可以放心成長：

●選擇適合的乳製品：優先選擇無添加人工糖的乳製品。對於成長中的孩子來說，牛奶、優格和起司都是優質蛋白質和鈣的來源，是有助於他們的肌肉和骨骼發育。

●適量運動：鼓勵孩子每天有適量的運動：每天有氧運動30分鐘到60分鐘，維持中強度的運動強度，就不用擔心熱量過多的問題。

醫師表示，鼓勵孩子每天有適量的運動：每天有氧運動30分鐘到60分鐘，維持中強度的運動強度，就不用擔心熱量過多的問題；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，鼓勵孩子每天有適量的運動：每天有氧運動30分鐘到60分鐘，維持中強度的運動強度，就不用擔心熱量過多的問題；情境照。（圖取自shutterstock）

早晚1杯奶 提供成長營養

陳奕成總結，1天2份全脂鮮奶，所含熱量大約是300卡，相比國健署提供的青少年每日建議熱量攝取，男孩大約需2400到2800卡的熱量、女孩大約需2050到2350卡的熱量，所佔熱量比例真的不高。

所以依照目前研究所提供的結論顯示，適量攝取乳製品並不會增加肥胖風險，反而能為孩子提供成長所需的重要營養，很建議大家早晚1杯奶。只是在攝取乳製品的同時還是要注意，不要把牛奶當成開水一樣無限暢飲，選擇健康的乳製品並且保持運動習慣，才是孩子健康成長的重要關鍵。

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