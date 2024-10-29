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健康網》染黴漿菌退燒就沒事？ 中醫：小心久咳、氣喘

2024/10/29 09:48

醫師表示，黴漿菌感染嚴重可能會出現呼吸急促，或胸悶的情況，且過敏兒容易併發氣喘問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，黴漿菌感染嚴重可能會出現呼吸急促，或胸悶的情況，且過敏兒容易併發氣喘問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近幾週黴漿菌感染比例逐漸攀升，常見症狀有發燒、咳嗽、頭痛、喉嚨痛、呼吸急促、肌肉痠痛等。雲鼎中醫診所院長陳玫汝指出，感染初期會有低燒情況，與感冒相似，但退燒後可能會反覆咳嗽，甚至持續好幾個月，多為乾咳，可能伴有少量痰。嚴重可能會出現呼吸急促，或胸悶的情況，且過敏兒容易併發氣喘問題。

黴漿菌感染易與感冒混淆

陳玫汝在臉書專頁「雲鼎中醫診所」發文表示，每到秋冬季節轉變，就是呼吸道病菌流行高峰期，像是流感、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腸病毒等。黴漿菌（Mycoplasma）感染的症狀可能較為輕微，容易與普通感冒混淆，通常會影響呼吸系統，最常見的是引起非典型肺炎，亦稱為「黴漿菌肺炎」。

陳玫汝指出，患者初期會先以低燒症狀表現，多數病人以為燒退後就痊癒，卻發現反覆久咳，部分患者甚至咳上幾個月；而過敏兒容易併發氣喘等其他呼吸道問題，需特別注意。中醫調理可以提升個人免疫力，降低患病風險、反覆久咳等症狀，還能個製化藥方，有效緩解症狀。

陳玫汝說，部分患者會出現頭痛問題，或是肌肉酸痛、關節痛等，類似於流感的全身症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

陳玫汝說，部分患者會出現頭痛問題，或是肌肉酸痛、關節痛等，類似於流感的全身症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黴漿菌感染症狀

發燒：輕至中度的發燒，通常不會很高。

咳嗽：多為乾咳，持續時間較長，可能伴有少量痰。

咽喉痛：喉嚨不適或疼痛感。

疲倦無力：感到疲憊，精力下降。

頭痛：部分患者會出現頭痛。

呼吸急促或胸痛：若感染嚴重，可能會出現呼吸急促或胸悶的情況。

耳部問題：有些人會伴隨中耳炎等耳部問題。

全身症狀：包括肌肉痠痛、關節痛等，類似於流感的全身症狀。

中醫治療黴漿菌感染

陳玫汝說，中醫治療主要針對改善症狀、調理體質和提高免疫力，通過使用調理脾胃、止咳化痰、固表益氣的中藥方劑來調理患者的身體。根據病情的不同，中醫治療會因人而異。平日可多按足三里、內關穴、合谷穴。

陳玫汝也提醒，中醫治療強調辨證論治，因此每位患者的具體治療方案，應根據個人症狀及體質進行調整，由中醫師診斷後，制定具體處方認真服藥。黴漿菌感染通常需要較長的時間治療和恢復，應同時配合休息及飲食調理。

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