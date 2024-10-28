準新娘狂冒痘 中醫依體質調理救回面子

中醫大新竹附醫中醫師吳佩芸說，處理青春痘問題，首重體質的調理之外，患者對洗面乳的選用也很重要。 （記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕痘疤常是女性的顏值大敵，準備當新嫁娘的30歲蘇小姐正為此焦慮，這使得臉上的痘痘也越冒越多，儘管已經用消炎抗菌藥膏戰痘卻仍難接受，為此求診中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師吳佩芸，經3個月中藥治療，臉部皮膚終於逐漸恢復光滑，就算偶因生理期或熬夜零星冒出幾顆青春痘也能很快消退。

中醫師吳佩芸說，青春痘過去好發在青少年，但現在也越來越常見在成年人身上，主要型態分成：粉刺、丘疹、膿包、硬塊結節等，集中在臉上、胸口以及背部。

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她說，大家都知道青春痘的出現主因是油脂分泌過多，跟毛孔阻塞和角質化，結果造成發炎和紅腫。

有些人狀況嚴重，戰「痘」真的需靠藥物幫忙，但一般人只要養成好的生活習慣，像是：不要熬夜或飲水不足，少吃高熱量的食物、炸物、以及甜食，都有助減少青春痘冒出頭。

此外，她特別提醒戰「痘」一族，臉部適當的清潔雖可減少臉部油脂以降低青春痘的發生，但千萬別挑清潔力太強的洗面乳洗臉！因為皮膚太乾時會自動分泌油脂來自我保護，這樣反而會讓臉部更油膩，給痘痘出頭的機會。

至於要如何分辨洗面乳的清潔力是否過強，她說可以靠「自我感覺」，如果洗完臉後：臉上不會有緊繃的感覺、也不會在洗完臉後1到2個小時內就油光滿面，這樣的洗面乳就是適合自己膚質的洗面乳。

中醫大新竹附醫中醫師吳佩芸說，透過如圖中藥材調理各種容易冒痘的體質，方法都是消炎、去瘀淡疤以及預防再發生，如此循序漸進來戰「痘」。 （記者黃美珠攝）

而為了幫忙前述準新娘戰「痘」，吳佩芸採3階段方式協助當事人消炎、去瘀淡疤以及預防再發生。

第1階段消炎部分，中醫會因應個人身體情況，用不同的清熱解毒藥物，像是：真人活命飲、五味消毒飲、清胃散等。等消炎退腫後，開始加入丹參、玄參、紫草這類活血化淤和滋陰的藥物來淡化痘疤，最後再依照個人體質進行調理。

吳佩芸說，針對消化功能較弱的人，會先調整腸胃，讓食物和濕氣不會滯留在體內引發火氣。工作壓力大的人則需舒緩神經、穩定情緒；體質燥熱的人則需適時清熱、滋陰。一旦體質調理妥當了，青春痘就比較不容易冒出頭。

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