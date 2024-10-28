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健康網》醫曝「換季關節痛」4原因！ 秋冬易多吃入列
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕很多人在換季的時候，關節就會開始痛，這是為什麼呢？板橋原力診所復健科醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，可能因天氣變化，關節中的液體變黏稠，影響潤滑性；秋冬的低氣壓，可能會使關節內部壓力增加；秋冬日常活動量變少，可能使關節變僵硬；秋冬喜歡吃熱量高的食物，可能導致體重增加。
4因素致關節痛
●天氣變化的影響
王竣平指出，當氣溫降低或氣壓改變時，關節中的液體可能會變得更黏稠，影響關節的潤滑性。因而導致關節在活動時，可能會感到僵硬和疼痛。
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●低氣壓與關節痛
王竣平說，雖然研究上關聯還不明確，不過有一種說法認為，秋冬的低氣壓，也會影響關節。當氣壓下降時，關節內的組織體積會擴大，這可能會使得關節內部壓力增加，導致關節疼痛。他建議，試著做一些溫和的伸展運動，有助於緩解關節壓力。
●身體活動量變化
王竣平表示，季節交替時，許多人會因為天氣變化，而改變日常活動量。例如：夏天時大家可能比較喜歡運動；但到了秋冬，戶外活動就減少了。而缺乏運動，會使關節變得僵硬，容易引發疼痛。他建議，不妨在室內進行適量的鍛煉，如瑜伽或伸展操，保持關節靈活。
●生活習慣的變化
王竣平提到，季節交替時，生活習慣也可能發生變化。例如：秋冬時，人們通常喜歡吃熱量高的食物，像是火鍋、烤肉等來進補。這些食物可能導致體重增加，增加關節的負擔，再加上活動量減少，更容易引發關節痛。
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