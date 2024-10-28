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健康網》青花菜不只清炒！ 華麗變身「塔塔醬」美味加倍

2024/10/28 12:07

農糧署指出，青花菜富含維生素C及高抗氧化物質，被視為十字花科之王；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署指出，青花菜富含維生素C及高抗氧化物質，被視為十字花科之王；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕青花菜營養價值高，被視為十字花科之王，在許多料理中都能看見它的身影！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享青花菜做成「青花塔塔醬」的方法，再搭配雞肉、海鮮一起食用，美味加倍。

農糧署指出，青花菜原產於歐洲地中海地區，約在1940年代才由美國傳入臺灣，故在當時又有「美國花椰菜」的俗稱。當時因產量不高、加上不熟悉料理方式，消費量並不高，後來經品種改良，加上西式料理的普及，青花菜才逐漸出現在台灣人的餐桌上。青花菜在台灣的產地主要為雲嘉地區，10月至隔年5月為盛產期。

青花菜如何料理？

農糧署分享，青花菜富含維生素C及高抗氧化物質硫配醣體等，營養在十字花科中可說是數一數二豐富，常見料理方式除了清炒、煮濃湯、鹹派或擺盤裝飾，還可以香煎、做成塔塔醬。

●青花塔塔醬做法：

倒入奶油醬50g、果醋10ml、牛奶10ml、些許糖與鹽，再加入燙熟後切碎的青花菜就完成了；可拿來搭配雞肉、海鮮、炸物，提升美味。

●香煎青花菜做法：

將青花菜切朵再切半，放入鍋中以橄欖油中火煎3分鐘，出現焦色後翻面，再煎3分鐘；可搭配鹽或乳酪粉，增加風味。

農糧署表示，青花菜除了清炒、做濃湯，還可以香煎；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署表示，青花菜除了清炒、做濃湯，還可以香煎；示意圖。（圖取自freepik）

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