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健康網》經期量少、有血塊？醫曝子宮健康風險3徵兆
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕坊間流傳經期量過少、經血顏色暗沉、有血塊、經痛等問題的人，可能都有宮寒的問題。婦產科專科醫師蕭詠嫻指出，這些都不是大問題，真正需要注意的有3個，停經1年後又出血、非正常經期不正常出血，以及月經量較以往明顯暴增。
蕭詠嫻在臉書專頁發影片分享，坊間流傳的女生經期可能會有幾個症狀，如量過少、經痛、經血顏色暗沉、有血塊等。她指出，經痛有很多原因，比如子宮肌瘤、子宮肌腺症，但很多都是原發性經痛；有血塊的話，就是量比較多，可以觀察那陣子是否太累。
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蕭詠嫻表示，以上都不是什麼一次性的大問題，最需要注意的是以下可能為子宮出事的3個徵兆，有發現這些症狀的話最好盡快就醫檢查。
●停經1年後又出血：完全停經後1年卻又再次出血的人，千萬不要高興地以為自己回春了，最好趕快就醫檢查。
●非正常經期不正常出血。
●月經量較以往明顯暴增。
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