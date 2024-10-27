健康網》乾癬非傳染病！ 擦3類外用藥膏要注意

食藥署指出，對於病情輕微且病灶範圍較小的乾癬患者，外用療法成為常見的選擇，故正確擦藥膏很重要；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乾癬，又稱銀屑病或牛皮癬，是一種常見的慢性皮膚疾病。食藥署在臉書粉專「藥博士 正藥說」發文提醒，患者正確擦外用藥膏非常重要，如類固醇藥物應避免塗抹在非患處；維生素D類似物藥膏則不建議塗抹於臉部或生殖器等敏感部位；A酸應避開敏感部位，塗抹後要防曬，且孕婦或備孕者應避免使用。

食藥署表示，乾癬主要表現為皮膚上出現界線明顯的紅色斑塊，且表面覆蓋粗糙鱗屑，常出現在頭皮、肘部、膝蓋及臀部等部位，但也可能分布於耳道、臍部、手掌、足底或指甲等區域。

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食藥署說，乾癬被認為是一種複雜的免疫疾病，主要與遺傳因素相關，並非傳染性疾病，無法通過接觸傳播。肥胖、吸菸和酗酒等生活習慣被證實可能增加發病風險。目前，雖然乾癬無法根治，但已有多種治療方式可以有效改善症狀。主要治療方式包括外用療法、全身療法及光療法。對於病情輕微且病灶範圍較小的患者，外用療法成為常見的選擇。

食藥署指出，外用類固醇藥物因效果顯著，常獲得病人青睞，但應謹慎使用，尤其避免塗抹在非患處，以防止出現皮膚變薄或變色等副作用。而維生素D類似物藥膏則不建議塗抹於臉部或生殖器等敏感部位，以防止引起刺激或高血鈣副作用。外用A酸具有刺激性，容易引起皮膚發紅，因此也應避免塗抹於傷口、黏膜、臉部和生殖器部位，並在使用後注意防曬。此外，A酸具致畸胎性，孕婦或計劃懷孕的女性應避免使用。

正確使用外用藥物可有效控制乾癬症狀，減少不適，提升患者生活品質。食藥署強調，患者應遵循醫師及藥師的指導，正確使用藥物，以達到最佳療效並減少副作用的風險。

食藥署指出，乾癬主要表現為皮膚上出現界線明顯的紅色斑塊，且表面覆蓋粗糙鱗屑；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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