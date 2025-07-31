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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

一次運動就有效！研究：阻力訓練可抑制乳癌細胞增生

2025/07/31 10:51

澳洲研究發現，運動有助於強化體內抗癌機制；圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

澳洲研究發現，運動有助於強化體內抗癌機制；圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，澳洲研究發現，僅一次高強度運動就能顯著提升體內抗癌蛋白質，對乳癌倖存者的癌細胞生長具抑制作用。研究指出，這類運動可促使肌肉釋放具抗癌功效的「肌激素」（myokines），進一步抑制癌細胞增生約20％至30％，為運動醫學對抗癌症再添新證據。

研究來自西澳的伊迪絲科文大學（Edith Cowan University），由博士生貝塔瑞加（Francesco Bettariga）領銜進行。他指出，無論是阻力訓練還是高強度間歇運動（HIIT），都能有效刺激乳癌康復者的肌肉，釋放可對抗癌細胞的肌激素。

研究招募多位乳癌康復者，安排她們進行一次運動，並分別於運動前、後與30分鐘後抽血檢測，結果證實不論是哪種運動形式，參與者體內肌激素均明顯上升。該蛋白質已被證實具抑制腫瘤作用，此次則進一步驗證其在乳癌倖存者身上的表現。

貝塔瑞加表示，癌症及其治療過程常導致免疫功能下降與慢性發炎，此情況不利於控制癌症復發。然而，研究發現透過持續運動減脂增肌，可有效降低體內發炎指標，改善體內環境，有助降低癌症復發與死亡風險。

他強調，單靠節食減重無法達成相同效果。「減重若未搭配運動，無法保留肌肉與促進肌激素釋放，恐反而削弱身體的抗癌能力。」

這項研究已於7月3日發表在期刊《乳癌研究與治療》（Breast Cancer Research and Treatment），研究團隊建議將運動納入乳癌治療與康復標準療程，未來亦將持續追蹤肌激素長期影響與防癌效果。

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