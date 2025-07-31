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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》基因修復力崩壞！ 醫警：小心塑膠瓶與空氣污染

2025/07/31 11:19

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，改變生活方式可以保養基因，多吃綠葉蔬菜、呼吸乾淨空氣等，可以重新啟動基因修復力；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，改變生活方式可以保養基因，多吃綠葉蔬菜、呼吸乾淨空氣等，可以重新啟動基因修復力；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有這樣的感覺，和同年齡朋友相比，他精神奕奕，不老逆齡，自己卻一天到晚感冒，明明年紀差不多，身體怎麼差這麼多？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，來自環境外來物質的塑膠瓶裡的雙酚A（BPA）、農藥殘留、PM2.5、重金屬，會打亂基因表現，進而可能引發癌症、神經退化、代謝異常，甚至自體免疫疾病。他建議從餐桌開始改變，多吃綠葉蔬菜、少吃加工食品、用對器皿，為健康加分。

很多人會說「體質不同」或「基因不好」。張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，基因確實會影響人們的健康基礎，真正關鍵的是 : 生活習慣會反過來影響基因的「表現方式」，關鍵就在「表觀遺傳學」（epigenetics）。

張家銘解釋說，表觀遺傳指的不是基因變異，而是它「何時發聲、怎麼發揮」。人體如果以一台機器作比喻，原來它設計的很好，但如果開錯開關、按錯順序，結果完全不同。那些造成身體出錯的開關，有時候不是自己按的，而是受到環境、飲食、壓力、空氣中的污染物影響所導致。

張家銘說，干擾基因開關的東西，被稱為「環境外來物質」（environmental xenobiotics）。可能是塑膠瓶裡的雙酚A（BPA）、農藥殘留、PM2.5、重金屬，甚至是食物發霉產生的黃麴毒素。它們改變基因的「開關位置」，讓某些本來應該靜靜待著的基因突然活躍，也會讓重要的修復基因起不了作用。

他引述一項研究表示，毒素會造成人體的基因甲基化、組蛋白修飾，甚至改變microRNA的表現。換句話 說，基因被打亂，進而可能引發癌症、神經退化、代謝異常，甚至自體免疫疾病。

研究還證實，媽媽懷孕時暴露在某些毒素中，會讓胎兒的表觀遺傳標記發生改變，而這些改變可能影響孩子未來的免疫力、智力發展，甚至形成未來有肥胖風險。

改變生活方式保養基因

張家銘提出生活中「基因保養術」的5項做法：

1.每天多一點綠葉蔬菜（富含葉酸）、十字花科蔬菜（花椰菜、大白菜）、莓果與綠茶（富含多酚），就能幫助我們身體重新開啟正確的基因修復開關。

2.少吃加工食品與高糖食物，因為這些會引發慢性發炎，讓不該被打開的基因開關失控。

3.用對器皿，是身體的荷爾蒙守門員，熱湯別裝進塑膠杯，不要用塑膠盒微波便當，改用玻璃或陶瓷。這些動作看似小，可以遠離干擾內分泌的化學物質。

4.呼吸乾淨空氣，是送給基因最純的營養。每天打開窗戶換氣、使用空氣清淨機、減少家中香氛或殺蟲劑的使用。這不只讓人好睡好呼吸，更保護心血管與神經細胞。

5.睡不好、壓力大，會讓細胞進入錯誤的基因模式。深呼吸、簡單的伸展、好好睡一覺，或是和朋友聊聊，就是給身體重啟的機會。

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