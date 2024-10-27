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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

3C育兒注意！ 專家曝：腦容量恐變小 語言發展受限

2024/10/27 15:36

美國兒科醫學會調查顯示，幼童使用3C產品時間越長，其大腦發展越受負面影響，包括腦容量較小、語言發展受限等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

美國兒科醫學會調查顯示，幼童使用3C產品時間越長，其大腦發展越受負面影響，包括腦容量較小、語言發展受限等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕不少家長習慣把孩子交給「3C保母」，專家指出，過度使用3C產品不僅會讓兒童「腦容量」變小，還會削弱腦神經連結的多樣性，甚至偏向視覺區域的刺激，進而影響語言和認知等其他區域的發展。

台灣小兒神經醫學會今（27日）舉辦第4屆兒童發展學術研討會。台北護理健康大學聽語系主任翁仕明指出，10歲前是兒童大腦成長的高峰期，雖然目前沒有全面普查數據，但美國兒科醫學會的最新調查顯示，幼童使用3C產品時間越長，其大腦發展越受負面影響，包括腦容量較小、語言發展受限等。

台北護理健康大學聽語系主任翁仕明指出，10歲前是兒童大腦成長的高峰期，過度使用3C產品不僅會讓兒童「腦容量」變小，還會削弱腦神經連結的多樣性。（記者邱芷柔攝）

台北護理健康大學聽語系主任翁仕明指出，10歲前是兒童大腦成長的高峰期，過度使用3C產品不僅會讓兒童「腦容量」變小，還會削弱腦神經連結的多樣性。（記者邱芷柔攝）

翁仕明表示，美國專家甚至將3C產品比喻為「現代鴉片」，建議家長及早介入管理幼兒的3C使用。根據美國兒科醫學會建議，18個月以下幼兒不宜接觸3C產品，2至5歲每天不超過1小時，5至6歲則建議斟酌使用。

新竹馬偕兒童醫院兒童神經內科醫師柯信如分享，臨床曾有3歲幼童因家中長時間開著電視，造成過度刺激，難以辨別主要訊息，影響了與他人互動的能力，直到幼兒園老師發現孩子在互動、溝通上出現問題，家人才帶孩子就醫，所幸經過2個月的調整，包括減少3C產品使用並增加親子互動，孩子的語言和溝通能力明顯改善。

柯信如提醒，大腦成長需要多樣刺激，過度3C使用可能導致孩子在學習聽、說、讀、寫、算上遇到困難，甚至出現自閉、過動和反社會行為等問題。她強調，家長應篩選適合的內容，並陪伴孩子使用3C產品，通過互動減少其負面影響，而非單純將3C產品交給孩子。

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