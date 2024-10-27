自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

中醫師卓青峰偏鄉巡迴醫療21年 獲醫療奉獻獎

2024/10/27 15:29

嘉義市長黃敏惠（右2）前往迦南中醫診所，致贈醫療奉獻獎得主卓青峰中醫師（右3）「術精岐黃 痌瘝在抱」木匾。（嘉市政府提供）

嘉義市長黃敏惠（右2）前往迦南中醫診所，致贈醫療奉獻獎得主卓青峰中醫師（右3）「術精岐黃 痌瘝在抱」木匾。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕第34屆醫療奉獻獎得主揭曉，個人醫療奉獻獎得主9人中，前嘉義市中醫師公會理事長卓青峰為其中1人。卓青峰有原住民血統，投身中醫31年，持續21年每週1次駕車深入阿里山鄒族部落看診及針灸，提供中醫偏鄉巡迴醫療服務。

嘉義市長黃敏惠日前偕同嘉市中醫師公會理事長陳三元、嘉市衛生局長廖育瑋前往迦南中醫診所，致贈「術精岐黃 痌瘝在抱」木匾，感謝卓青峰對於中醫居家醫療推行不遺餘力，也表彰他多年來對改善偏鄉醫療環境所做的努力。

卓青峰中醫師（左）看診時態度親切。（嘉市政府提供）

卓青峰中醫師（左）看診時態度親切。（嘉市政府提供）

黃敏惠說，卓青峰長年提供中醫偏鄉巡迴醫療服務，期間還曾在921大地震及莫拉克88風災時，深入山區救災，秉持回饋社會、幫助弱勢族群的精神，長期服務需要幫助的人。

卓青峰的妻子多年來開車接送他往來阿里山，練就開山路的好本領，夫婦倆的付出，讓部落居民在醫療資源匱乏情況下，能獲得良好的醫療照護，正是醫者仁心的體現。

嘉義市長黃敏惠（右1）與卓青峰夫妻合影。（嘉市政府提供）

嘉義市長黃敏惠（右1）與卓青峰夫妻合影。（嘉市政府提供）

卓青峰表示，年幼時感染小兒麻痺，更能體會病患的痛苦，這也是持續服務偏鄉的動力，未來仍將秉持提供嘉市居家醫療，為更多需要的患者給予必要協助。

醫療奉獻獎由立法院厚生會與衛生福利部共同主辦，總統賴清德於10月18日於總統府接見得獎者予以表揚。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中