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中醫師卓青峰偏鄉巡迴醫療21年 獲醫療奉獻獎
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕第34屆醫療奉獻獎得主揭曉，個人醫療奉獻獎得主9人中，前嘉義市中醫師公會理事長卓青峰為其中1人。卓青峰有原住民血統，投身中醫31年，持續21年每週1次駕車深入阿里山鄒族部落看診及針灸，提供中醫偏鄉巡迴醫療服務。
嘉義市長黃敏惠日前偕同嘉市中醫師公會理事長陳三元、嘉市衛生局長廖育瑋前往迦南中醫診所，致贈「術精岐黃 痌瘝在抱」木匾，感謝卓青峰對於中醫居家醫療推行不遺餘力，也表彰他多年來對改善偏鄉醫療環境所做的努力。
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黃敏惠說，卓青峰長年提供中醫偏鄉巡迴醫療服務，期間還曾在921大地震及莫拉克88風災時，深入山區救災，秉持回饋社會、幫助弱勢族群的精神，長期服務需要幫助的人。
卓青峰的妻子多年來開車接送他往來阿里山，練就開山路的好本領，夫婦倆的付出，讓部落居民在醫療資源匱乏情況下，能獲得良好的醫療照護，正是醫者仁心的體現。
卓青峰表示，年幼時感染小兒麻痺，更能體會病患的痛苦，這也是持續服務偏鄉的動力，未來仍將秉持提供嘉市居家醫療，為更多需要的患者給予必要協助。
醫療奉獻獎由立法院厚生會與衛生福利部共同主辦，總統賴清德於10月18日於總統府接見得獎者予以表揚。
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