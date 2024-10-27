中市退休主管前進日照據點 為失能長者司茶

「霸氣回甘．好青春行動團」司茶師吳全宗，退休後服務人群「回甘」人生。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市府統計顯示，中市65歲以上長者有46萬4千多人，人數持續增加，11名退休Lexus（凌志）車廠、法務部調查處及中華電信資訊處主管合組「霸氣回甘．好青春行動團」，前往各地日照樂齡據點為失能長輩泡茶，68歲退休旅行社經理張清和為茶席伴奏，他說，長輩跟隨旋律合唱，感動自己也感動客人。

天主教曉明社會福利基金會承辦教育部臺中市樂齡學習示範中心，今天上午舉辦「霸氣回甘-行動服務團」啟程儀式，29名男女團員組成司茶、茶點手作及吉他演奏團隊，31日前往台北為樂齡中心長輩泡茶，民進黨台中市議員陳俞融、台中市教育局終身教育科長陳威禎、天主教曉明社福基金會執行長黃淑貞修女等多人見證。

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「霸氣回甘--行動服務團」過去兩年來陸續前往嘉義縣大埔社區、高雄阿蓮及屏東楓港照護據點，還有台東地區療養院舉辦茶席服務，陳俞融表示，長輩能夠身體健康從家裡走出來，就是兒女幸福。

陳威禎說，行政院宣布2025年台灣進入超高齡社會，65歲以上佔總人口百分之20，而台中市65歲以上有46萬4千多人，各行政區設樂齡學習中心有176個行動服務據點，方便服務長輩就近學習。

曉明社福基金會主任王婉如說，透過奉茶行動服務，成員完美詮釋「霸氣人生前半場，回甘人生後半場。」

旅行社退休經理張清和説，長輩跟著節拍合唱「我是多麽想你」。（記者黃旭磊攝）

團員年齡介於55至76歲間，包括9對夫妻、2名吉他手及6位女性樂齡手作師，司茶師吳全宗（68歲）曾擔任Lexus及豐田總經理主管，曾帶過2千多名維修及銷售員工，四年前退休要「回甘」人生開闊生活。

旅行社退休經理張清和（68歲）旗下曾有7名員工，退休兩年來為客人彈吉他伴奏，張清和說，擺好茶席服務療養院長輩，在寧靜氣氛中飲茶，長輩跟著節拍合唱「我是多麽想你」，還拜託重唱，氛圍感動自己也感動客人。

「霸氣回甘．好青春行動團」啟程前往台北為樂齡中心長輩泡茶。（記者黃旭磊攝）

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