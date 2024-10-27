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健康網》「花青素」護眼又抗發炎！ 國健署：選3類深色食物
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕花青素是一種抗氧化植化素，對身體有許多好處！國健署在臉書專頁「食在好健康」發文分享，花青素能保護眼睛、改善腸道菌相、抗發炎，並指出含有花青素的3類深色食物，全穀雜糧類，如紫山藥、黑米等；蔬菜類，如紫高麗菜、茄子等；水果類，如黑李子、紅火龍果等。
國健署表示，雖然花青素對人體有諸多益處，但因為人體沒辦法自行合成這個重要營養素，所以必須透過飲食來補充，通常藍色、紫色、紅色等「深色食物」，花青素含量較高。
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3類含花青素食物
●全穀雜糧類：紫玉米、紫山藥、黑米、紫米、黑豆。
●蔬菜類：紫甘藍、紫高麗菜、紅洋蔥、茄子、紫洋蔥。
●水果類：黑李子、紅火龍果、葡萄、桑椹、櫻桃。
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