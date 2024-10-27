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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「花青素」護眼又抗發炎！ 國健署：選3類深色食物

2024/10/27 11:25

國健署指出，想補充花青素，可以攝取紅色、紫色等「深色食物」；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署指出，想補充花青素，可以攝取紅色、紫色等「深色食物」；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕花青素是一種抗氧化植化素，對身體有許多好處！國健署在臉書專頁「食在好健康」發文分享，花青素能保護眼睛、改善腸道菌相、抗發炎，並指出含有花青素的3類深色食物，全穀雜糧類，如紫山藥、黑米等；蔬菜類，如紫高麗菜、茄子等；水果類，如黑李子、紅火龍果等。

國健署表示，雖然花青素對人體有諸多益處，但因為人體沒辦法自行合成這個重要營養素，所以必須透過飲食來補充，通常藍色、紫色、紅色等「深色食物」，花青素含量較高。

國健署分享，紅火龍果含有豐富的花青素；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署分享，紅火龍果含有豐富的花青素；示意圖。（圖取自photoAC）

3類含花青素食物

●全穀雜糧類：紫玉米、紫山藥、黑米、紫米、黑豆。

●蔬菜類：紫甘藍、紫高麗菜、紅洋蔥、茄子、紫洋蔥。

●水果類：黑李子、紅火龍果、葡萄、桑椹、櫻桃。

國健署表示，全穀雜糧類中有許多富含花青素的食物，如黑豆、黑米等；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署表示，全穀雜糧類中有許多富含花青素的食物，如黑豆、黑米等；示意圖。（圖取自photoAC）

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