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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》聽信偏方蟾酥能壯陽竟送急診 中醫：外敷非內服

2024/10/26 22:42

醫師分享，有患者聽信偏方，服用蟾酥，隨後因心搏過緩而送進急診；圖為情境照。（圖取自shuttestock）

醫師分享，有患者聽信偏方，服用蟾酥，隨後因心搏過緩而送進急診；圖為情境照。（圖取自shuttestock）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣坊間流傳蟾酥的「壯陽」作用，中醫師褚衍強分享，有急診醫師提到，某患者聽信偏方，服用蟾酥，隨後因心搏過緩而送進急診。他表示，古時候蟾酥被當成「持久液」使用，是拿來外敷而非內服。

褚衍強在臉書專頁「中醫安心講堂 褚衍強中醫師」發文表示，2005年中醫藥年報有一篇研究，蟾酥為具毒性之中藥，過量服用會造成類似毛地黃中毒表現：出現上腹部不適、噁心嘔吐、心悸、心率過緩等副作用，嚴重可能休克致死。

褚衍強指出，中毒之心電圖圖表與使用毛地黃（digoxin）類似，有房室傳導阻滯（atrioventricular block）現象，因此臨床上口服建議劑量為0.015-0.03g，入丸散後使用。上海「雷允上」的名方「六神丸」中即含有此成分，主要用於爛喉丹痧、咽喉腫痛、喉風喉癰、單雙乳蛾、小兒熱癤、癰瘍疔瘡、乳癰發背、無名腫毒。

醫師指出，古時候蟾酥被當成「持久液」使用，是拿來外敷而非內服；圖為情境照。（圖取自shuttestock）

醫師指出，古時候蟾酥被當成「持久液」使用，是拿來外敷而非內服；圖為情境照。（圖取自shuttestock）

褚衍強說，過去沒有麻舒痛、安麻樂一類軟膏，所以古時以蟾酥透過阻斷背根節Na+通道的方式，延緩其啟動過程，因有麻醉和鎮痛作用，加上含有極少量嗎啡成分，才被當作「持久液」使用，現在已不用這麼辛苦。

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