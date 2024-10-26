健康網》鈣鐵更勝菠菜 「莧菜豆腐魚羹湯」1招勾芡免太白粉

營養師分享莧菜豆腐魚羹湯做法，其中，莧菜本身鈣、鐵含量比菠菜高，對牙齒和骨骼生長有很好的幫助，尤其適合老人、小孩和貧血患者食用；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康意識抬頭，如今做菜不僅講究美味，還要求天然健康。營養師吳映澄分享料理「莧菜豆腐魚羹湯」做法，低熱量且莧菜本身鈣、鐵含量比菠菜高，對牙齒和骨骼生長有很好的幫助，適合老人、小孩和貧血患者。她也提到，在做這道料理時，可以將「秋葵」弄碎，之後再放進冰箱冷藏，就有良好黏性，可拿來代替太白粉勾芡。

莧菜豆腐魚羹湯食譜（約1至2人份）

吳映澄在臉書專頁「吳映澄 營養師」上PO短片細說食譜與做法，料理前先準備食材：莧菜約100g、吻仔魚1小把、豆腐1/2盒、秋葵泥和蒜末適量；調味料包括1匙油、鹽少許。她補充，莧菜的菜梗纖維會比較多一點，如果煮給牙口不好的長輩或小朋友的話，記得稍微切準一點，豆腐也要切成小丁備用。

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營養師表示，秋葵的黏性是勾芡的天然利器，只要將秋葵切碎或用調理機打碎，之後再放進冰箱冷藏，就有良好黏性；示意圖。（資料照）

5步驟美味上桌

1.熱鍋之後加入一些油。

2.先把蒜頭爆香。

3.接著炒吻仔魚，增添香氣。

4.再加入莧菜稍微拌炒一下，接著倒入適量的一些水，讓葉菜煮軟一點的話，這樣會更好吃。

5.加入事先處理過的秋葵勾芡，如果沒時間的話，太白粉其實也能快速搞定。勾芡完之後再加入豆腐丁，起鍋之前只需要一點鹽調味就完成。

營養師吳映澄。（圖由吳映澄提供）

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