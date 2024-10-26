健康網》哺乳媽媽別吃麻油雞酒 國健署建議這樣做

進入涼爽季節，不少人開始吃薑母鴨與麻油雞等料理；而正在哺乳的媽媽能不能吃，是一大難題。示意圖。（資料照，記者盧賢秀攝）

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健康網》長輩冬令進補 官方提醒：需注意酒精攝取

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期涼爽的季節降臨，薑母鴨等商店又活絡起來。而麻油雞向來被認為有滋補作用，但正在哺乳中的媽媽，喝了沒關係嗎？國健署提醒，因麻油雞含有酒精成分，不建議哺乳中的媽媽食用，以免影響幼童；可以選擇不含酒精的烹調方式，避免酒精對寶寶的潛在危害。

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國健署在網站「衛生福利部國民健康署孕產婦關懷網站」說明，美國疾病管制與預防中心（CDC）不建議哺乳母親飲用酒精飲料，但也發現若一天飲用一份酒精標準單位的飲料（moderate alcohol consumption, 1 standard drink per day），對哺乳影響不大，前提是母親喝到含酒精飲料至少要等2小時後才能哺乳。

另外，依據美國CDC的指引一份酒精標準單位的飲料可能是一罐350ml的5%酒精濃度啤酒、一杯150ml的12%酒精濃度紅酒或一小杯44ml的40%烈酒。即便如此，仍不建議哺乳母親飲用酒精飲料，因為會影響母親判斷與能否安全照顧寶寶的風險。

東方人傳統產後常用「米酒」入藥膳燉煮，目的是為了藉助酒的「熱性」燉出藥材的療效，因而國健署建議：

1.如需要使用酒精入菜，需建議調整烹煮方式，以去除料理食物中的酒精含量。一般而言，血中酒精濃度在飲用後2小時內應避免在此時哺乳，以減少對嬰幼兒的影響。

2.儘量改用不含酒精的調理添加物，烹調富含容易吸收的高蛋白質食物以調養產後身體。

同時國民健康署孕產婦關懷中心表示，傳統產後使用「米酒」入藥膳燉煮，目的是為了藉助酒的「熱性」燉出藥材的療效，來幫助產後體質虛寒、氣淤的媽咪以驅除體內寒氣。但剖腹產媽咪，不建議使用「米酒」入菜，尤其傷口若還有發炎時，會使傷口癒合情況不佳，更擔心容易引起傷口組織發炎等其他嚴重情況。

國健署表示，因個人體質不同，有些人體質本就偏燥，若再用酒燉煮食物，也容易上火。產後麻油雞全酒進補，米酒經過煮沸雖然部分酒精會揮發，但過量的酒精會透過乳汁使新生兒過長睡眠、腦部發育受到酒精影響。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

秋冬季節，不少人喜歡吃麻油雞。示意圖。（資料照，記者陳鳳麗攝）

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