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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

「左流右新」護健康 南市幼兒運動會設疫苗接種站催打

2024/10/26 17:52

台南市府呼籲及早接種流感、新冠疫苗。示意圖。（圖取自shutterstock）

台南市府呼籲及早接種流感、新冠疫苗。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕11月1日起「左流右新」 將開放第2階段公費對象接種，流感疫苗開放至50歲以上、新冠JN.1疫苗則開放全民（年滿6個月以上）接種 。南市今（2024）年幼兒運動會新營場、永華場設立疫苗接種站，鼓勵當天參加活動的大小朋友攜帶健保卡前來一齊響應疫苗接種。

市長黃偉哲表示，過去接種的疫苗保護力皆已衰退，只有接種最新的流感及新冠JN.1疫苗才能有效預防傳染病與重症的發生。為了提升民眾疫苗接種的可近性，本週六、日除了合約院所持續提供接種服務外，亦在部分行政區衛生所、里民活動中心等地點加開疫苗接種站，兩場幼兒運動會疫苗接種站，則分別於11月2日上午在新營體育場228公園草地，11月16日在永華市政中心西側廣場。

南市衛生局局長李翠鳳指出，疾病管制署監測資料顯示，今年至10月24日止，全台流感併發重症共計1639人、新冠併發重症共計1萬6231人，其中14歲以下幼童就分別佔有95人、143人，可見呼吸道傳染病對於幼兒的健康威脅不容小覰，尤其是面對瞬息萬變的疫情，不要等到疫情來了才施打疫苗，因為疫苗接種後至少約2週後才會產生保護力，所以應該盡速完成接種，及早增強免疫力抵抗病毒的侵襲，民眾亦可透過台南打疫苗平台預約施打。

南市今年幼兒運動會增設疫苗接種站，鼓勵民眾響應疫苗接種。 （南市衛生局提供）

南市今年幼兒運動會增設疫苗接種站，鼓勵民眾響應疫苗接種。 （南市衛生局提供）

台南假日流感及武漢肺炎疫苗接種站。（南市衛生局提供）

台南假日流感及武漢肺炎疫苗接種站。（南市衛生局提供）

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