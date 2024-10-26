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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》埋頭運動不吃醣睪固酮掉36％ 性能力、肌肉遭影響

2024/10/26 17:20

研究發現，當身體缺乏「燃料」（碳水化合物），會變得疲憊不堪。示意圖。（圖取自freepik）

研究發現，當身體缺乏「燃料」（碳水化合物），會變得疲憊不堪。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了減重除了運動，還嚴格控制飲食，大量減少碳水化合物攝取？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述研究表明，這種做法只要3天，就可能讓睪固酮迅速下滑，跌幅高達36%；進而導致身體壓力過大，減少肌肉生長，影響性能力。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享個案，有位平常就很愛運動的學員，最近為了減脂，澱粉幾乎不碰，運動卻一樣不間斷。但他開始覺得做什麼都沒力氣，早上起床更是渙散，甚至連伴侶也在抱怨。其實都指向有「睪固酮下降」的跡象，成因正是低碳飲食加上運動的雙重打擊。

醫師引述研究表示，運動搭配低碳飲食，這種做法只要3天，就可能讓睪固酮迅速下滑，跌幅高達36%，影響肌肉生長、性能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師引述研究表示，運動搭配低碳飲食，這種做法只要3天，就可能讓睪固酮迅速下滑，跌幅高達36%，影響肌肉生長、性能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健進一步指出，北卡羅來納大學2010年於《歐洲應用生理學》（European Journal of Applied Physiology）發表一項研究，科學家們讓運動員每天吃不同含量的碳水，並進行連續3天的高強度運動。

研究將運動員分成2組，1組每天攝取60%熱量來自碳水化合物，另一組則只攝取30%。運動強度很大，天天跑步60分鐘，強度達到他們最大氧氣消耗量的70到75%，大約像拳擊有氧那樣，看看低碳水飲食是否會對睪固酮和皮質醇造成影響。

結果不出所料，吃高碳水的那組，睪固酮和皮質醇保持穩定；而吃低碳水的那組，睪固酮水平一路狂跌，皮質醇這個壓力荷爾蒙則一路飆升！3天後，他們的睪固酮大幅下降36%，這不僅是荷爾蒙失調的問題，還讓身體進入了所謂的「生存模式」，開始關閉所有非必要功能——包括生殖功能。

蕭捷健表示，藉由研究可以發現，當身體缺乏「燃料」（碳水化合物），會變得疲憊不堪，此時如果還硬是要運動，身體就會感受到壓力過大，最終進入防禦狀態，減少肌肉生長，甚至影響性能力。所以運動時，別忘了吃碳水，要不然不只會變得沒力氣，還可能讓伴侶也失望。

醫師提醒，運動時，別忘了吃碳水化合物，要不然不只會變得沒力氣，還可能讓伴侶也失望；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，運動時，別忘了吃碳水化合物，要不然不只會變得沒力氣，還可能讓伴侶也失望；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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