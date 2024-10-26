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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

子宮內膜癌個案10年翻倍！ 議員要求聯醫提實證研究計畫

2024/10/26 14:37

民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員許家蓓因罹患子宮內膜癌驟逝，令各界惋惜讓，帶動外界重視婦癌預防及治療，我國子宮內膜癌個案數近十年翻倍，台北市議員顏若芳表示，子宮內膜癌目前尚缺通過實證且能廣泛運用的非侵入式檢查方式，聯醫應率全國之先進行實證研究，以維女性國人健康。

北市聯醫回應，目前已在仁愛院區、婦幼院區開設子宮內膜癌門診，並在衛生局的指導支持下，針對子宮內膜癌篩檢進行相關研究，未來分析結果將會提供國內醫療單位參考，也將採納議員建議增加3D超音波設備及相關技術人員，以擴大篩檢的量能。

根據我國癌症登記報告，自2012年至2021年全國子宮體癌個案數已從一年1757案攀升至3205人，逼近子宮頸癌2021年的3376個案數。

顏若芳說明，子宮內膜癌是子宮體癌的一種，每年的個案數均佔子宮體癌約9成，自2012年至2021年，個案數自1663例攀升至3000例，十年間整整增加80%，其中台北市的個案數則是從257例攀升至384例，增加49%。

顏若芳指出，子宮內膜癌的成因多，如子宮內膜不當增生、服用雌激素、環境荷爾蒙、生理期不規律、肥胖等，都有可能形成子宮內膜癌，從我國女性近年十大癌症死因看，子宮頸癌長年穩居第7、8名，子宮體癌則是在2021年起首度入榜進到第10名，近年國人生活型態轉變、壓力增大，恐都是子宮體癌的溫床。

顏若芳說，以整併期別來計算，子宮頸癌的個案約7成均是原位癌，然而近年子宮體癌個案多是到1期才發現，甚至在2021年4期的個案也高達319例（10%），足見推動子宮體癌的早檢查、早治療實在是刻不容緩，但無奈目前子宮內膜癌的非侵入式檢查方式多仍缺乏實證研究。

顏若芳說明，子宮內膜癌傳統都是以2D超音波檢查，但2D超音波僅能檢測子宮內膜厚度，與是否罹患子宮內膜癌無確切連結，近年因科技進步，陸續出現甲基化檢測及3D超音波檢測，均宣稱準確度高，但甲基化檢測每次檢測所費不貲，且國內業者少之又少，仍需有實證研究。

顏若芳說，3D超音波檢測設備、人才雖少，但現已運用在聯合醫院婦幼院區檢測子宮內膜癌，比起傳統的2D超音波，3D超音波更能檢測到子宮內膜癌所引發的腫瘤褶皺及不正常血流，但跟甲基化檢測一樣，仍需更多實證研究及準備，才能有大規模的適用。

顏若芳要求，聯合醫院應增加提高3D超音波設備、技術人員，並研擬甲基化檢測補助以提高參考個案，進一步整合提出子宮體癌因應暨檢查實證研究計畫，以及早避免子宮體癌個案持續增加之下恐引發的醫療量能危機。

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