「照顧人也能自我療癒」 40年鋼琴老師投入長照

教鋼琴40年的曾秀玉，為照顧年邁母親及生病的丈夫，放下教學工作專心學習照護技巧，後來在女兒的鼓勵之下，轉而投入長照服務。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕教鋼琴40年的曾秀玉，為照顧年邁母親及生病的丈夫，放下教學工作，專心學習照護技巧，直到丈夫3年多前離世，她整天以淚洗面，在女兒的鼓勵之下，轉而投入長照服務迄今2年多，首次接案就碰上癌末的病患，她協助病患沐浴及陪伴，讓家屬能夠出門喘息，減少長照壓力，讓她覺得長照工作充滿成就感，今（26日）獲頒新竹縣績優照顧服務員樂齡照顧獎。

新竹縣政府長期照顧管理中心今天上午於湖口好客文創園區，舉辦「113年度新竹縣績優長照服務人員表揚活動」，表彰15位在長照服務領域表現卓越的績優人員，包含長照專業人員、照顧服務員、駕駛人員、行政人員及資深工作者等。

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「照顧人是一件很療癒的事，如果我身體還行，我想做到80歲！」曾秀玉笑說，她今年69歲，已經是符合長照使用的年紀，雖患有自體免疫不全疾病，只能長期吃藥控制，但經過醫生評估，可以持續服務個案，她也對這份工作樂此不疲。長照不僅自我療癒，幫助別人讓自己心靈富足，也希望能夠以自身經歷鼓勵大家，期待個案能盡早恢復自我照顧功能。

曾秀玉目前有3個到宅服務個案，每天出勤4個多小時，除了基本的照顧服務，她也會嘗試教導個案做穴道按摩或是十巧手健康操，幫助個案改善身體狀況。另外，持續進修多方面長照訓練課程，希望能將習到技能用於服務對象。

長期照顧管理中心表示，長照工作因備極辛勞，人員流動率大，能堅持崗位10年都很了不起，本次特別表揚資深敬業人員，詹敏芝獲頒此獎項，她從事長照交通接送派車工作逾11年，始終堅守崗位。

詹敏芝說，在規劃派車接送個案的過程，經常能透過噓寒問暖，了解個案家庭狀況，從中關懷給予適當的協助，因此與許多個案如同家人般，難忘1名90多歲阿嬤，因為需要照顧需要長期復健丈夫，經常需要搭交通車，長久關懷之下，阿嬤也把她當女兒一般，還會特地坐計程車到公司來探望她，讓她非常感動。

度新竹縣績優長照服務人員表揚活動，表彰15位包含長照專業人員、照顧服務員、駕駛人員、行政人員及資深工作者等長照服務表現績優人員。 （記者廖雪茹攝）

度新竹縣績優長照服務人員表揚活動，表彰15位包含長照專業人員、照顧服務員、駕駛人員、行政人員及資深工作者等長照服務表現績優人員。 （記者廖雪茹攝）

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