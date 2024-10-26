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健康網》萬聖節「電子煙」扮成糖果！ 國健署：網購易上鉤
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕萬聖節即將到來，網購的「電子糖果」可能不是糖果，而是假冒的電子煙產品！國民健康署在臉書專頁及官網發文表示，近年來業者運用各種行銷技巧，如推出有別於傳統煙品的多樣化口味，以及設計酷炫多變的產品造型，偽裝成糖果誘使青少年購買。另外要注意，業者常將產品圖片替換成，糖果、點心或暗語，讓青少年上網購買，或當作交換禮物。
電子煙的危害
美國疾病管制與預防中心指出，大部分電子煙含有尼古丁，不僅影響青少年的大腦發展，甚至對胎兒的大腦，及肺部發展造成損害。此外，也含有許多致癌化學物質，可能增加罹患癌症的風險。
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網購的「電子糖果」非糖果
國健署說，為了規避查緝，業者常將產品圖片替換成，糖果、點心或暗語，藉以誘使青少年上網購買，或當作交換禮物。除了電子煙外，還包括電子煙油、煙彈、煙桿等零組件，也常偽裝成其他物品，出現在網購平台上，稍不留意就可能落入陷阱。
小叮嚀
國健署提醒，青少年應遵守電子煙「三不政策」：不嘗試、不購買、不推薦，家長也應留意孩子的購物行為，避免觸法和危害健康。無論是自行購買，還是從同學、朋友交換回來的禮物，都應保護青少年免於電子煙危害。
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