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健康 > 杏林動態

大同醫院明年起長庚經營 高醫大設「綠色通道」助病患轉診

2024/10/26 09:43

大同醫院原高醫體系醫師明年起門診，高醫已陸續安排於相關體系體院開診。（記者許麗娟攝）

大同醫院原高醫體系醫師明年起門診，高醫已陸續安排於相關體系體院開診。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院自2025年1月1日起將換手長庚醫療體系經營，為避免病患因醫療服務經營權移交而受到任何影響，高雄醫學大學設置「綠色通道」，已於高醫體系醫院預告開診期程，同時優化且簡化病患轉診的程序，讓病患能夠透過友善的轉診規劃，繼續留在高醫體系看診。

高醫大表示，自2009年接手經營大同醫院以來，已服務超過820萬人次門急診病患，在交接之際，收到不少民眾詢問目前於大同醫院服務之醫師未來的門診規劃，為了讓民眾能及早安排就醫規劃，高醫已將200位目前於大同醫院服務之專任與支援醫師明（2025）年1月的門診資訊完整於高醫體系各醫院官網公告，民眾可隨時下載或於線上查閱。

而大同醫院醫師歸建後，在體系醫院每週將有539診次以上之服務，並將視民眾需求滾動式調整並增加門診診次，診次安排以高醫體系各醫院做整體規劃，以就近照顧廣大市民。

高醫大指出，高醫體系已與長庚醫療法人密切合作，確保在交接過程中，所有醫療團隊的工作將無縫銜接，讓病患的診療計畫得以順利延續，同時已安排多元培訓課程無私傳授，期望與長庚醫療法人進行詳細的醫療服務交接，確保病患的診療流程不會因轉換而受到影響。無論是正在接受治療的病患，或是即將安排手術或長期追蹤的患者，都會以病患權益為最優先的考量，讓病患的就醫需求獲得全面保障。

高醫大同醫院醫師明年元旦起門診資訊：大同專任支援醫師體系開診公告

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