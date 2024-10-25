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健康 > 杏林動態

台灣第1位醫生出身的總統 賴清德：不能因金門是離島就影響健康權

2024/10/25 21:15

賴清德說，他是台灣第1位醫生出身的總統，提出一個健康台灣的計畫，期盼更進一步提升國人的健康，才不辜負國人對他的支持。（金門縣政府提供）

賴清德說，他是台灣第1位醫生出身的總統，提出一個健康台灣的計畫，期盼更進一步提升國人的健康，才不辜負國人對他的支持。（金門縣政府提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕總統賴清德今天前往衛生福利部金門醫院視察指出，偏鄉醫療非常重要，大家繳的健保費都一樣，不能因為在醫療資源不足的偏鄉離島就影響健康權；他說，中央一定鼎力支持金門醫院，讓金門鄉親不因身處離島而感到被忽略，仍能獲得跟台灣本島一樣的醫療服務。

賴清德也說，上任後提出「健康台灣」計畫，增加編列明年健保預算，盼進一步提升國人健康福祉，讓國人活得健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣。

賴清德說，以前曾在金門服役，他也是醫界的一份子，所以專程前往金門醫院感謝大家的辛勞。衛生福利部部長邱泰源率中央健康保險署署長石崇良也在場。

總統賴清德（前排左4）前往衛生福利部金門醫院視察指出，偏鄉醫療非常重要，中央一定鼎力支持金門醫院，讓金門鄉親不因身處離島而感到被忽略，仍能獲得跟台灣本島一樣的醫療服務。（ 金門縣政府提供）

總統賴清德（前排左4）前往衛生福利部金門醫院視察指出，偏鄉醫療非常重要，中央一定鼎力支持金門醫院，讓金門鄉親不因身處離島而感到被忽略，仍能獲得跟台灣本島一樣的醫療服務。（ 金門縣政府提供）

賴清德說，看到台灣人的平均餘命延長，但不健康年數也在增加；國人平均大概10%的餘命是不健康的，不是臥病在床、坐輪椅，就是生活需要照料，非常可惜，所以提出健康台灣的願景，希望大家共同努力，讓國人活得健康。

他說，他是台灣第1位醫生出身的總統，提出1個健康台灣的計畫，期盼更進一步來提升國人的健康，這樣才不辜負國人對他的支持；明年度是他上任後編的第1次預算，健保經費會比今年增加500多億元，再加上健康台灣推的各項計畫，例如癌症新藥基金，健康台灣深耕計畫。

賴清德還說，明年醫師可以服務病人的總經費，相較於今年會增加大概700到800億元左右，這是第1步；他強調，錢要花在刀口上；在他當立委時曾推過1個癌症防治法，要求政府要編預算為民眾做癌症篩檢，現在有口腔癌、大腸癌，乳癌、子宮頸癌，未來會增加肺癌跟胃癌篩檢補助。

賴清德總統聽取金門醫院血液透析中心主任方文鑫（右）的簡報。（金門縣政府提供）

賴清德總統聽取金門醫院血液透析中心主任方文鑫（右）的簡報。（金門縣政府提供）

他說，降低癌症的死亡率需要大家共同努力，眾志成城，中央提出健康台灣計畫，加上醫界鼎力相助，共同推動一定可以達到很好的效果

他說，台灣正面臨少子女化、人口老化等問題，「我們一定要共同面對」。明年政府除增加編列長照預算，也會持續推動「長照3.0」，包括擴充長照據點、增加服務項目與量能、整合長照與醫療服務。

他說，金門醫院有75個醫師，相當不容易，這已經是「金門的榮總」，是金門最高的醫療機構，肩負這樣的使命非常不容易。他說，中央一定會鼎力支持金門醫院，讓金門鄉親不因為在離島而感到被忽略，更要讓他們覺得「這個政府實在不容易」，雖然是離島竟然可以受到跟台灣本島一樣的醫療服務，「真的是不簡單」。

賴清德（左8）前往衛生福利部金門醫院視察，並與院內醫護人員合影。（金門縣政府提供）

賴清德（左8）前往衛生福利部金門醫院視察，並與院內醫護人員合影。（金門縣政府提供）

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