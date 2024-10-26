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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》預防野菇中毒 「擬灰花紋鵝膏」不要採

2024/10/26 10:08

食藥署提醒，看似無害的野菇中，許多含有致命的毒素，與可食用菇類外觀極為相似，令人難以辨識；圖為示意圖，非擬灰花紋鵝膏。（圖取自freepik）

食藥署提醒，看似無害的野菇中，許多含有致命的毒素，與可食用菇類外觀極為相似，令人難以辨識；圖為示意圖，非擬灰花紋鵝膏。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人喜愛到戶外踏青，享受大自然的美景。在這過程中，發現各式各樣的野生菇類是常有的事。然而，這些看似無害的野菇中，許多含有致命的毒素，與可食用菇類外觀極為相似，令人難以辨識，即使是經驗豐富的專家也可能難以從外觀上區分！

擬灰花紋鵝膏

擬灰花紋鵝膏（Amanita fuligineoides），屬於鵝膏屬（Amanita），雖然較少見且不太知名，但其毒性卻不容小覷。這種菇類含有強毒性成分「環肽毒素」，包括鵝膏毒素、鬼筆毒素和病毒毒素等。如果不小心食用了，可能會對人體的肝臟、腎臟和中樞神經系統造成嚴重損害，甚至危及生命。

預防野菇食品中毒

許多毒菇的外觀與可食用菇類極為相似，誤食風險高。因此，民眾應避免自行採摘或食用不明來源的野菇。

食藥署表示，萬一食用了不明的菇類而出現不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，此外可利用手機拍攝，記錄下該菇類的外觀或生長的地點等訊息。（圖取自臉書專頁「食用玩家-食藥署」）

食藥署表示，萬一食用了不明的菇類而出現不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，此外可利用手機拍攝，記錄下該菇類的外觀或生長的地點等訊息。（圖取自臉書專頁「食用玩家-食藥署」）

以下是我們可以預防的方法：

●食材要選擇明確供應來源：購買的食材來自正規、有信譽的供應商，不購買無標籤、無來源的野生植物，避免誤用有毒植物。

●準備過程中仔細辨認：在準備食材時，務必仔細辨認每一種食材。

●不食用不明的植物：不明的植物應該要遵守「不採不食」原則。

食藥署提醒，萬一食用了不明的菇類而出現不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，此外可利用手機拍攝，記錄下該菇類的外觀或生長的地點等訊息，以利正確診斷與治療。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第997期

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