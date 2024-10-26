健康網》6類人該補B12！ 營養師：選「它」較好

不少人會額外買保健食品，B12便是相當常見的一種；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕B12是人體必要的維生素，但市售的B12百百種，您知道要挑選什麼成分才能吃得健康又有效嗎？營養師林宜嬅在臉書專頁「保健營養師 Anny林宜嬅」透過影片提醒「市售的B12有80%無效」，需仔細看成分表，確定是「甲鈷胺」型式，才能讓身體有效吸收。林宜樺建議6類人可補充：睡眠品質差、脂肪肝、壓力大、外食族、神經情緒問題、年長者。

衛福部國健署指出，B12能協助血球細胞發展、修復神經功能、降低心血管疾病及罹癌風險，也常被用來治療惡性貧血，適量補充對人體有益處。國健署建議，成人每日維生素B12攝取量為2.4微克，此外，若想從飲食中補充，含量最多是魚及水產類，其次是家畜類與奶蛋豆類。

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營養師建議，有睡眠品質差、脂肪肝、壓力大、外食族等狀況者，可補充B12；示意圖。（圖取自photoAC）

挑選B12注意2點

●成分是否具有活性：B12最常見的型式是「氰鈷胺」，通常吸收率很差；建議仔細看成分標示，選「甲鈷胺」型式的才有效。

●根據個人需求挑選適合的劑量：可以看營養標示框裡面的「每日參考值百分比」，再想想自己屬於哪種人。

如何選出適合劑量?

●高劑量（500%以上）：適合有睡眠品質差、脂肪肝、神經情緒問題者。

●中劑量（200%-500%）：適合壓力大、經常外食、50歲以上者。

●一般劑量（100%-200%）：適合飲食均衡、沒有生理機能問題，純粹想要日常保養者。

林宜嬅提醒，每個人情況不同，適合的成分、劑量都不一樣，建議找營養師諮詢評估再行服用。

營養師表示，想透過飲食來補充B12的話，可以攝取奶蛋豆類；示意圖。（圖取自freepik）

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