限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》不吃南瓜就搗蛋！ 營養師曝5功效 護眼、護心還抗癌
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕一年一度的萬聖節又要到來，而南瓜作為節日的主要角色之一，但其實它除了裝飾功能外，對於人體也非常有益處。營養師黃瓊慧表示，南瓜雖為澱粉但熱量非常低，分享5大功效，包括：眼睛明亮、提升免疫、護心血管、泌尿健康、顧好消化。
黃瓊慧在臉書專頁「黃瓊慧 營養師」發文說明，香甜濃郁又口感綿密的南瓜，很容易讓人一口接一口，但要特別留意，南瓜在營養分類上，不屬於蔬菜，它可是貨真價實的澱粉類，但南瓜的熱量卻比其他澱粉食材低。
請繼續往下閱讀...
她進一步指出，以每100克來說，芋頭熱量約128大卡、地瓜熱量約114大卡、山藥熱量約85大卡、馬鈴薯熱量約77大卡，相比起來南瓜卻只有74大卡，而且還含有膳食纖維2.5克，可以說是低熱量的高纖食材推薦。
南瓜5大功效
●眼睛明亮：葉黃素、玉米黃素、β-胡蘿蔔素，能抵抗3C產品的藍光傷害，避免眼睛的黃斑部病變。
●提升免疫：維生素A、維生素C、維生素E，則具有強大的抗氧化能力，能幫助清除體內的自由基，提升免疫力之外，還具有抗癌的效果。
●護心血管：豐富的礦物質鎂、鉀、鋅、磷、銅等，則能有助於血壓控制，消除水腫，維持心血管機能。
●顧好消化：含豐富膳食纖維，增加飽足感，幫助排便好順暢。
●泌尿健康：鋅（南瓜籽）更和生殖泌尿系統的運作有關，對於男性的攝護腺健康有大大幫助，保護泌尿系統，改善攝護腺肥大。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應