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健康網》不吃南瓜就搗蛋！ 營養師曝5功效 護眼、護心還抗癌

2024/10/25 17:31

營養師表示，南瓜含豐富膳食纖維，增加飽足感，幫助排便好順暢。（圖取自freepik）

營養師表示，南瓜含豐富膳食纖維，增加飽足感，幫助排便好順暢。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一年一度的萬聖節又要到來，而南瓜作為節日的主要角色之一，但其實它除了裝飾功能外，對於人體也非常有益處。營養師黃瓊慧表示，南瓜雖為澱粉但熱量非常低，分享5大功效，包括：眼睛明亮、提升免疫、護心血管、泌尿健康、顧好消化。

黃瓊慧在臉書專頁「黃瓊慧 營養師」發文說明，香甜濃郁又口感綿密的南瓜，很容易讓人一口接一口，但要特別留意，南瓜在營養分類上，不屬於蔬菜，它可是貨真價實的澱粉類，但南瓜的熱量卻比其他澱粉食材低。

她進一步指出，以每100克來說，芋頭熱量約128大卡、地瓜熱量約114大卡、山藥熱量約85大卡、馬鈴薯熱量約77大卡，相比起來南瓜卻只有74大卡，而且還含有膳食纖維2.5克，可以說是低熱量的高纖食材推薦。

營養師表示，南瓜在營養分類上，不屬於蔬菜，它可是貨真價實的澱粉類，但南瓜的熱量卻比其他澱粉食材低。（圖取自freepik）

營養師表示，南瓜在營養分類上，不屬於蔬菜，它可是貨真價實的澱粉類，但南瓜的熱量卻比其他澱粉食材低。（圖取自freepik）

南瓜5大功效

●眼睛明亮：葉黃素、玉米黃素、β-胡蘿蔔素，能抵抗3C產品的藍光傷害，避免眼睛的黃斑部病變。

●提升免疫：維生素A、維生素C、維生素E，則具有強大的抗氧化能力，能幫助清除體內的自由基，提升免疫力之外，還具有抗癌的效果。

●護心血管：豐富的礦物質鎂、鉀、鋅、磷、銅等，則能有助於血壓控制，消除水腫，維持心血管機能。

●顧好消化：含豐富膳食纖維，增加飽足感，幫助排便好順暢。

●泌尿健康：鋅（南瓜籽）更和生殖泌尿系統的運作有關，對於男性的攝護腺健康有大大幫助，保護泌尿系統，改善攝護腺肥大。

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