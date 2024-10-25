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健康 > 杏林動態

健康網》提升醫療人員向心力 國泰醫院祭出多元福利

2024/10/25 16:12

國泰醫院院長簡志誠（右4）指出，「有幸福的醫療同仁，才有好的醫療品質」；汐止國泰醫院院長林慶齡（左5）、內湖國泰診所院長塗雅雯（右5）等一起參與員工家庭日活動。（國泰醫院提供）

國泰醫院院長簡志誠（右4）指出，「有幸福的醫療同仁，才有好的醫療品質」；汐止國泰醫院院長林慶齡（左5）、內湖國泰診所院長塗雅雯（右5）等一起參與員工家庭日活動。（國泰醫院提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「同仁跟病人是醫院的兩大寶貝，有幸福的醫療同仁，才有好的醫療品質」，國泰醫院院長簡志誠指出，為了創造員工幸福感，國泰醫院近年來陸續出多元化的員工關懷措施，打造幸福友善職場。

簡志誠表示，除了提供好的工作環境與條件、塑造各職類同仁對工作的榮譽感與認同感、運用智能科技提升工作效率、重視人才培育及提升多元員工福利等。院方提供的員工福利，舉凡行之有年的佛心價格便當、員工按摩、電影院包場，以及員工團保（含眷屬）等，還有3節獎金。而今年更加碼3節抽獎，並新增護理績效獎金、優化護理宿舍讓同仁住得舒適安心，盼建立友善支持性工作環境，讓同仁感受到關心與重視。

國泰醫院為提升員工向心力，今年8月舉辦第一屆「歌唱暨啦啦隊」比賽。（國泰醫院提供）

國泰醫院為提升員工向心力，今年8月舉辦第一屆「歌唱暨啦啦隊」比賽。（國泰醫院提供）

提升護理人員留任率 祭出績效獎金等方案

國泰醫院護理部主任魏芳君指出，近年來院方為提升護理同仁留任率，對於護理同仁已增加護理人員績效獎金，其中成人病房季績效獎金平均可達1萬元以上，同時外租全新裝潢五層樓護理宿舍，預計明年初完工，提供護理人員更優質的住宿環境，其他多元措施還包括增加病房輔助人力、導入多項AI智能科技輔助護理紀錄及交班，提升護理工作效率。

魏芳君表示，為增加同仁榮譽感，更精心策劃護理每月之星、護理創新提案等多項塑造專業形象與榮譽感的活動，期盼未來有更多護理同仁能加入國泰大家庭，一起守護病人健康

多項關懷員工活動 留住好人才

為了讓員工的家人也能對國泰醫院有更多了解及認同感，該院也不斷推陳出新舉辦各項員工關懷活動，包括「歌唱暨啦啦隊」比賽，還有包場夜間兒童新樂園，讓近2,500位員工及眷屬（含汐止國泰綜合醫院、內湖國泰診所）同仁玩得開心、吃得盡興，工作之餘也能兼顧生活平衡。

國泰醫院日前舉辦員工家庭日活動，包場夜間兒童新樂園，小朋友開心與世界冠軍小丑互動、拿氣球。（國泰醫院提供）

國泰醫院日前舉辦員工家庭日活動，包場夜間兒童新樂園，小朋友開心與世界冠軍小丑互動、拿氣球。（國泰醫院提供）

健康網》提升醫療人員向心力 國泰醫院祭出多元福利

國泰醫院日前舉辦員工家庭日活動，包場夜間兒童新樂園。（國泰醫院提供）

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