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健康網》牙齒髒了怎麼辦？ 醫曝4招還清白

2024/10/25 16:00

醫師指出，若牙齒染色無法透過漂白改善，就會建議使用陶瓷貼片或牙冠。；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，若牙齒染色無法透過漂白改善，就會建議使用陶瓷貼片或牙冠。；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多慣性喝咖啡、紅茶這類深色飲料，或是喜歡吃咖哩，還有喜歡抽菸的朋友，長期下來可能都會發現，自己的牙齒被染色了。台中恆悅美學牙醫院長張劭伯在臉書粉專「你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫」發文分享4招，包括：美白牙膏、洗牙、牙齒漂白、貼片或牙冠。

●美白牙膏：市面上有許多含有輕微研磨劑的美白牙膏，可以有效去除牙齒表面的污漬，讓牙齒恢復光亮。雖然美白牙膏，無法改變牙齒內部的顏色，但它能夠減少些許外部染色帶來的影響。

●洗牙：定期去牙醫診所，進行洗牙，可以去除牙齒表面的牙垢和結石。這是最基本也最有效的，保持牙齒周圍組織健康的方法，建議每半年進行一次。另外，健保也保障每半年洗一次牙。

醫師指出，定期去牙醫診所，進行洗牙，可以去除牙齒表面的牙垢和結石。這是最基本也最有效的方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，定期去牙醫診所，進行洗牙，可以去除牙齒表面的牙垢和結石。這是最基本也最有效的方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

●牙齒漂白：如果你的牙齒染色問題較為嚴重，可以考慮專業的牙齒漂白療程。使用含高濃度過氧化氫的漂白劑，讓牙齒的顏色變亮。這種方法能夠有效去除深層染色，讓牙齒顯得更加白皙。

●貼片或牙冠：若牙齒染色無法透過漂白改善，就會建議使用陶瓷貼片或牙冠。這些修復材料，可以遮蓋染色的牙齒，恢復牙齒的美觀和功能。陶瓷貼片特別適合前牙的修復，不僅能改變牙齒的顏色，還能調整牙齒形狀。

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