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健康網》秋意濃！保暖滋陰 抗寒健體多吃紅棗生薑

2024/10/25 18:01

曾相為強調，紅棗具有補氣養血、強身健體的功效，是秋冬食補的常見選擇。（圖取自freepik）

曾相為強調，紅棗具有補氣養血、強身健體的功效，是秋冬食補的常見選擇。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕霜降為秋季最後一個節氣，標誌著秋意加深，氣溫逐漸降低；近日雖然白天還感到微微悶熱；但天氣逐漸變得乾燥寒冷，人體的陽氣也因此進一步減弱。

為抵禦即將來臨的冬季寒氣，營養師曾相為在臉書專頁「型男營養師曾相為」發文提醒，霜降時節在飲食上應注重保暖和滋陰潤燥，以維持身體的平衡，避免乾燥天氣對健康造成影響。

曾相為指出，霜降之後，乾燥的天氣容易引起皮膚乾裂、口乾舌燥等症狀，因此建議從內外雙方面進行保護。外部應加強乳液保濕，保持皮膚水分。而在飲食方面，可以多吃一些滋陰潤燥的食物，以幫助保護肺部和脾胃功能。針對秋冬乾燥氣候的保健需求，營養師推薦了幾類應季食材。

首先，水梨是潤肺生津的佳品，能有效緩解口乾咽燥的問題，適合在乾燥季節食用；銀耳則富有滋陰潤燥的功效，能夠潤肺止咳，是常見的秋冬滋養食材；蓮藕同樣具有健脾益氣、滋補潤肺的效果，能增強身體免疫力，幫助身體在乾燥季節保持健康。

此外，曾相為特別提醒，若體內寒氣較重，出現手腳冰冷、血液循環差等情況的人，可以適量攝取具有溫補氣血的食材，幫助增強體內陽氣以驅寒保暖。例如，紅肉類能補氣養血、驅寒保暖，是寒性體質者的理想食材；紅棗具有補氣養血、強身健體的功效，是秋冬食補的常見選擇；而生薑則有增強體內陽氣的效果，適合用於日常膳食中為身體增添暖意。

曾相為強調，在霜降時節，適當調整飲食有助於調養身體，為即將到來的寒冬做好準備，讓身體在乾冷天氣中依然保持健康。

曾相為說，生薑則有增強體內陽氣的效果，適合用於日常膳食中為身體增添暖意；圖為示意圖。（圖取自freepik）

曾相為說，生薑則有增強體內陽氣的效果，適合用於日常膳食中為身體增添暖意；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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