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健康網》南瓜不只做可愛燈籠 營養師曝7功效：變美防中風

2024/10/27 06:21

醫師指出，南瓜富含β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素A，幫助眼睛健康。（資料照）

醫師指出，南瓜富含β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素A，幫助眼睛健康。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熱鬧的萬聖節即將到來，除了孩子們最期待的不給糖就搗蛋，還有一位不可或缺的主角南瓜，有些人會把它做成南瓜燈裝飾。營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文表示，南瓜內含營養非常豐富，對人體有7大功效，包括：眼睛晶亮、攝護腺健康、變漂亮、保護心血管/防止中風、增強免疫力、改善敏弱肌、排便順暢。

●眼睛晶亮：南瓜富含β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素A，幫助眼睛健康，維持昏暗光線中的視力，保護皮膚、黏膜的健康，提升對細菌的抵抗力。

●攝護腺健康：礦物質鋅可抑制、延緩男性攝護腺肥大的問題，可保持攝護腺的健康。

●變漂亮：維生素C可促進真皮層的膠原蛋白生成，使皮膚保有彈性、不鬆垮，還能抵抗紫外線對皮膚的傷害，幫助淡化斑點。

●保護心血管／防止中風：礦物質鉀可穩定血壓、預防心血管疾病，有維持電解質平衡、調節肌肉的功能，還可幫助利尿、消水腫，若是身體缺乏礦物質鉀，則會容易疲勞、心律不整。

●增強免疫力：維生素A、C、E等等，幫助抵抗細胞過度氧化、抗老化，還可加強保護力、增強免疫力。

●改善敏弱肌：維生素A可維持皮膚、黏膜健康，還可以顧眼睛、幫助抗癌，若缺乏維生素A，則會出現掉髮、皮膚乾燥的情況。

●排便順暢：南瓜含有豐富的膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，且熱量低、高飽足感，是減脂人的好夥伴。

除此之外，高敏敏也分享了不同品種的南瓜，列出它們各自的營養成分：

4品種南瓜營養比較圖。（圖取自高敏敏臉書專頁）

4品種南瓜營養比較圖。（圖取自高敏敏臉書專頁）

高敏敏也指出，南瓜不只營養好處多，搭配不同的食材，也有意想不到的功效。

●南瓜＋綠豆：幫助排便順暢，南瓜本身就有豐富的纖維，可以幫助排便順暢，搭配富含膳食纖維、果膠的綠豆，也可以刺激腸胃蠕動，幫助排便順暢。

●南瓜＋紅豆：養顏美容配方，南瓜的維生素Ｃ可以促進膠原蛋白合成，幫助淡斑美白，而紅豆富含鉀離子，可幫助鈉離子排出，達到消水腫功效，而紅豆多酚除了有抗氧化效果，也可以防止細胞老化、預防皺紋生成。

●南瓜＋洋蔥：抗過敏消炎配方，過敏和體內的發炎息息相關，所以增強免疫力，也可以改善過敏反應，洋蔥富含硫化物，可以幫助消除致癌物的毒性，也有抗過敏、減少鼻子粘膜腫脹的效果，而南瓜豐富的β-胡蘿蔔素、玉米黃素等等植化素，可清除自由基、增強保護力、抗發炎的功效。

●南瓜＋玉米：護眼配方，南瓜中豐富的β-胡蘿蔔素＋玉米中的葉黃素，可維持眼睛晶亮，降低藍光傷害眼睛。

●南瓜＋牛肉：加速補鐵，南瓜中含有維生素B12、礦物質鈷、鋅、鐵等等，都有助於製造血液，預防營養不足導致的貧血，而牛肉富含鐵質，也可以幫助補鐵、補血不過要注意不能和高鈣食物一起服用，以免降低鐵質吸收。

營養師高敏敏。（圖取自高敏敏臉書專頁）

營養師高敏敏。（圖取自高敏敏臉書專頁）

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