健康網》健身會讓GG縮小？ 醫解惑：「2原因」影響較大

醫師指出，健身並不會導致陰莖尺寸縮水，陰莖大小與遺傳因素、荷爾蒙水平有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有傳言指出，過度健身可能會讓「弟弟」尺寸縮水。泌尿科醫師陳忠佐強調，這是常見的誤解，健身並不會導致男性陰莖尺寸縮水。他解釋，陰莖大小主要受「遺傳因素」、「荷爾蒙水平」等原因影響，與日常運動或健身的關聯並不大。

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文分享，許多人對於健身有著些許迷思，像是高蛋白飲食傷腎、水喝愈多愈健康、高強度健身影響男性性能力等，他也一一為民眾解惑。

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健身常見3大迷思

●迷思1： 為了增肌，頻繁攝取高蛋白飲食會損傷腎臟嗎？

對於「腎功能正常」的健康人來說，攝取高蛋白飲食（如用於增肌）通常不會直接造成腎損傷，因為腎臟會負責過濾血液中的廢物和多餘的物質，包括蛋白質代謝產物（如尿素）。

但若是有「腎臟疾病」或「潛在腎臟問題」的人，應謹慎攝取高蛋白食物。對於這些人而言，過量的蛋白質攝入會進一步加重腎臟的負擔，如果有需要，應該在專業醫生的指導下進行飲食上的調整。​

醫師分享，腎功能正常的人為了增肌，攝取高蛋白飲食，通常不會造成腎損傷；示意圖。（圖取自freepik）

●迷思2：健身搭配高強度飲水，可以讓身體更健康嗎？

健身會讓身體大量排汗、失去水分，因此會促使人體攝取大量的水份；然而若是過度飲水，可能會導致體內電解質濃度失衡，影響心臟、肌肉和神經的正常運作，也對腎臟健康不利。因此，運動後適量飲用水、運動飲料， 能幫助補充流失的電解質，也是維持健康的關鍵。

醫師表示，雖然多喝水聽起來很健康，但適量飲水才是健康的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

●迷思3：高強度的健身會影響男性的性能力嗎？

經過長時間高強度的訓練，缺少適當休息和恢復，確實可能會影響男性在性事上的表現，因為長時間高強度的運動會導致身體產生較多的皮質醇（壓力激素），抑制睪酮素的分泌，造成性慾減退、性功能降低的跡象，但皆屬於「短期現象」。

最後，陳忠佐分享，適度健身其實有助於提升性能力，因為它能促進心血管健康，增強血液循環，也能加強身體的總體耐力，使男性更擅長進行較長時間的性活動。穩定的健身與運動也有助於提高男性睪酮素的水平，進一步增強性功能。

醫師提醒，高強度的訓練後，若缺少適當休息和恢復，可能有性慾減退、性功能降低的跡象，但皆是「短期的」；圖為情境照。（圖取自freepik）

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