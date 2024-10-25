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健康網》天冷吃鍋不踩雷！ 營養師：小心火鍋料與隱藏澱粉

2024/10/25 19:04

陳怡婷建議，應該選擇較清爽的湯底，如昆布、柴魚、蔬菜、藥膳、酸菜或泡菜鍋；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳怡婷建議，應該選擇較清爽的湯底，如昆布、柴魚、蔬菜、藥膳、酸菜或泡菜鍋；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著天氣轉涼，許多人會選擇涮涮鍋、羊肉爐或薑母鴨等暖身料理。不過，火鍋不僅是冬季的專利，也是許多家庭聚餐的熱門選擇。雖然火鍋普遍被認為較健康，但若選擇不當，湯底、食材和沾醬也可能成為「地雷」，不僅熱量超標，還可能影響健康。營養師陳怡婷在臉書粉絲專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文分享了一些小妙招，教大家如何吃得健康又不發胖。

選擇清淡湯底

陳怡婷建議，應該選擇較清爽的湯底，如昆布、柴魚、蔬菜、藥膳、酸菜或泡菜鍋，避免麻辣、咖哩、沙茶或豚骨等高熱量、高鈉湯頭。她特別提醒，火鍋食材會吸收湯汁，尤其是麵類，因此湯底會影響整鍋的熱量。愛喝湯的民眾可以在涮肉前先撈一碗湯，若選擇較重口味的湯頭則不建議喝湯。

選擇低脂肉類

在肉類的選擇上，建議優先選擇魚類、鮮蝦、干貝、蛤蠣等海鮮，或是雞肉、鴨胸等低脂肉類，盡量避免飽和脂肪酸含量高的豬五花、牛五花或培根等紅肉。

小心火鍋料與隱藏澱粉

火鍋料如魚丸、貢丸、燕餃等含有較多澱粉，應適量攝取。部分菜盤中的南瓜、玉米、芋頭等屬於全穀類，也應視為主食的一部分，搭配上應減少冬粉、烏龍麵等澱粉類主食的攝取。若希望減少糖分攝取，可以考慮以雞蛋代替麵類。

慎選沾醬與飲料

調味料方面，陳怡婷建議多使用蔥、薑、蒜等辛香料，減少醬油、沙茶等高鈉調味料的使用。飲料則可以選擇無糖茶飲，並適量控制甜品如霜淇淋和冰淇淋的攝取，避免攝入過多熱量。透過這些小技巧，即使在寒冷的季節享受火鍋，也能輕鬆維持健康體態。

陳怡婷說，火鍋料如魚丸、貢丸、燕餃等含有較多澱粉，應適量攝取。（圖取自陳怡婷臉書）

陳怡婷說，火鍋料如魚丸、貢丸、燕餃等含有較多澱粉，應適量攝取。（圖取自陳怡婷臉書）

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