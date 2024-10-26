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健康網》「南瓜籽」促泌尿系統健康！ 醫：好處多 能調血糖

2024/10/26 12:53

醫師提到，南瓜及籽的好處有：抗炎作用、預防腎結石、改善攝護腺健康、調節血糖、支持免疫系統等；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提到，南瓜及籽的好處有：抗炎作用、預防腎結石、改善攝護腺健康、調節血糖、支持免疫系統等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕萬聖節快到了，在許多地方都可以看到，南瓜跟各種鬼怪裝飾。懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文表示，南瓜籽及南瓜提取物，不僅與泌尿系統息息相關，還能在多方面促進整體健康。南瓜及籽的好處有：抗炎作用、預防腎結石、改善攝護腺健康、調節血糖、支持免疫系統、有助於提升心情與睡眠等。

南瓜與其籽8大益處

●改善攝護腺健康

呂謹亨指出，南瓜籽油含有豐富的植物固醇，特別是delta-7-固醇，能有效減少攝護腺增生相關的症狀，如尿頻、尿急。多項研究證實，南瓜籽油能顯著改善攝護腺健康，並降低下泌尿道症狀​。

●抗炎作用

他表示，南瓜籽中的抗氧化劑（如維生素E、類黃酮），能抑制體內的炎症反應。這不僅對攝護腺炎有幫助，也有助於減少全身性炎症，從而促進整體健康​。

●促進泌尿系統功能

呂謹亨指出，研究顯示，南瓜籽提取物可提高膀胱功能，改善排尿問題，特別是夜間頻尿和尿流不足的情況​。

●預防腎結石

他說，南瓜籽含有高濃度的鎂，這種礦物質有助於預防腎結石的形成。鎂能促進鈣的代謝，減少鈣在泌尿系統中的積聚，從而降低結石的風險​。

呂謹亨表示，南瓜籽中的不飽和脂肪酸，特別是亞油酸，能幫助降低血液中的壞膽固醇，從而保護心血管健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

呂謹亨表示，南瓜籽中的不飽和脂肪酸，特別是亞油酸，能幫助降低血液中的壞膽固醇，從而保護心血管健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●改善心血管健康

呂謹亨提到，南瓜籽中的不飽和脂肪酸，特別是亞油酸，能幫助降低血液中的壞膽固醇（LDL），從而保護心血管健康。這對於預防高血壓和動脈硬化，具有潛在益處​。

●調節血糖

他表示，南瓜籽中富含纖維，有助於控制血糖水平。南瓜中的天然成分，還能增強胰島素的敏感性，對於糖尿病患者，或預防糖尿病發展有益​。

●支持免疫系統

呂謹亨指出，南瓜含有豐富的維生素A和C，這些抗氧化劑對於，增強免疫系統非常重要。維生素A有助於維持黏膜屏障，防止細菌和病毒的侵入；而維生素C則促進白血球的生成，增強免疫力​。

●有助於提升心情與睡眠

他說，南瓜籽富含色氨酸，這種氨基酸是合成血清素的前體。血清素有助於穩定情緒，並轉化為褪黑素，從而改善睡眠質量。研究顯示，適量攝取南瓜籽，有助於緩解焦慮與失眠​。

呂謹亨表示，南瓜和南瓜籽不僅對泌尿系統健康，具有顯著作用，還能全方位促進心血管、代謝，及免疫系統的健康，並提升整體生活品質。這讓南瓜不僅是萬聖節的象徵食物，也是一年四季皆宜的健康選擇。

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