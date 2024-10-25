8旬婦切190公分小腸後竟患大腸癌 醫揭續命關鍵

84歲的黃姓阿嬤（右2）透過靜脈營養、調整三餐質地與烹飪方式，並補充營養品，一年後順利增加體重、恢復健康，現在不僅能正常經口進食，消化功能也逐漸恢復正常。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕84歲的黃姓阿嬤10多年前因小腸中風及腸沾黏，切除了長達190公分的小腸，影響腸胃吸收，去年又罹患大腸癌，讓她一度大嘆「活不下去！」在大醫院營養支持團隊介入下，通過靜脈營養、調整三餐質地與烹飪方式，並補充營養品，一年後阿嬤成功增加體重、恢復健康，現在不僅能正常經口進食，消化功能也逐漸恢復正常。

台大醫院外科部副主任吳經閔指出，小腸長度約200至400公分，即為大範圍切除，會影響吸收功能，易導致電解質失衡和營養不良，若能及時提供靜脈營養，可維持病人體力與營養，但靜脈營養需依賴管路，長期使用會增加感染風險，且腸胃長時間無攝食，也會出現肝腎功能異常，因此營養團隊需必須與時間賽跑，改善患者營養、儘早恢復腸胃功能，並以達到經口進食為目標。

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另一名58歲在台工作的日本男子，同樣是小腸中風接受大範圍切除手術，小腸僅剩下約50公分，術後面臨嚴重營養不良。台大醫院營養室主任陳珮蓉說，癌症或重大手術患者需全方位營養支持，術前若營養不良，易增加術後併發症風險；透過靜脈營養及元素配方，由藥師與營養師合作指導病患在家進行靜脈營養照護，三個月後，該病患即順利脫離靜脈營養，並能透過少量多餐方式經口進食。

吳經閔提到，常見的營養不良的危險因子包含住院病患、老年人和消化系統癌症。目前台灣僅針對癌症病人的營養照護給付約500到600點，且住院餐飲需要自費，但日本、韓國等亞洲先進國家已有相關支援，費用支持約1000點。

台大醫院今（25）舉辦記者會分享手術病人營養照護成果，台大醫院外科部教授、台灣外科代謝營養學會理事長林明燦指出，台大營養支持團隊（Nutrition Support Team, NST）在1986年8月成立，是亞洲最早的專業營養支持團隊，院內靜脈營養專責護理師照護過的居家靜脈營養病患，成人部分已經超過1400人次，今年亞洲年會在台北舉辦，邀集國內外500多位專家分享手術營養照護經驗，並倡導將手術營養評估納入健保給付。

台大醫院今（25）舉辦記者會分享手術病人營養照護成果。（記者邱芷柔攝）

台大醫院外科部副主任吳經閔指出，術前沒發現營養不良或是術後缺乏積極補充營養，都會影響預後。 （記者邱芷柔攝）

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