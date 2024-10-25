自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

8旬婦切190公分小腸後竟患大腸癌 醫揭續命關鍵

2024/10/25 14:21

84歲的黃姓阿嬤（右2）透過靜脈營養、調整三餐質地與烹飪方式，並補充營養品，一年後順利增加體重、恢復健康，現在不僅能正常經口進食，消化功能也逐漸恢復正常。 （記者邱芷柔攝）

84歲的黃姓阿嬤（右2）透過靜脈營養、調整三餐質地與烹飪方式，並補充營養品，一年後順利增加體重、恢復健康，現在不僅能正常經口進食，消化功能也逐漸恢復正常。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕84歲的黃姓阿嬤10多年前因小腸中風及腸沾黏，切除了長達190公分的小腸，影響腸胃吸收，去年又罹患大腸癌，讓她一度大嘆「活不下去！」在大醫院營養支持團隊介入下，通過靜脈營養、調整三餐質地與烹飪方式，並補充營養品，一年後阿嬤成功增加體重、恢復健康，現在不僅能正常經口進食，消化功能也逐漸恢復正常。

台大醫院外科部副主任吳經閔指出，小腸長度約200至400公分，即為大範圍切除，會影響吸收功能，易導致電解質失衡和營養不良，若能及時提供靜脈營養，可維持病人體力與營養，但靜脈營養需依賴管路，長期使用會增加感染風險，且腸胃長時間無攝食，也會出現肝腎功能異常，因此營養團隊需必須與時間賽跑，改善患者營養、儘早恢復腸胃功能，並以達到經口進食為目標。

另一名58歲在台工作的日本男子，同樣是小腸中風接受大範圍切除手術，小腸僅剩下約50公分，術後面臨嚴重營養不良。台大醫院營養室主任陳珮蓉說，癌症或重大手術患者需全方位營養支持，術前若營養不良，易增加術後併發症風險；透過靜脈營養及元素配方，由藥師與營養師合作指導病患在家進行靜脈營養照護，三個月後，該病患即順利脫離靜脈營養，並能透過少量多餐方式經口進食。

吳經閔提到，常見的營養不良的危險因子包含住院病患、老年人和消化系統癌症。目前台灣僅針對癌症病人的營養照護給付約500到600點，且住院餐飲需要自費，但日本、韓國等亞洲先進國家已有相關支援，費用支持約1000點。

台大醫院今（25）舉辦記者會分享手術病人營養照護成果，台大醫院外科部教授、台灣外科代謝營養學會理事長林明燦指出，台大營養支持團隊（Nutrition Support Team, NST）在1986年8月成立，是亞洲最早的專業營養支持團隊，院內靜脈營養專責護理師照護過的居家靜脈營養病患，成人部分已經超過1400人次，今年亞洲年會在台北舉辦，邀集國內外500多位專家分享手術營養照護經驗，並倡導將手術營養評估納入健保給付。

台大醫院今（25）舉辦記者會分享手術病人營養照護成果。（記者邱芷柔攝）

台大醫院今（25）舉辦記者會分享手術病人營養照護成果。（記者邱芷柔攝）

台大醫院外科部副主任吳經閔指出，術前沒發現營養不良或是術後缺乏積極補充營養，都會影響預後。 （記者邱芷柔攝）

台大醫院外科部副主任吳經閔指出，術前沒發現營養不良或是術後缺乏積極補充營養，都會影響預後。 （記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中