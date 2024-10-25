竹市補助接種3自費疫苗 最高2千元！4千人受惠

新竹市府從11月1日起，施打3種自費疫苗有補助，最高補助2千元，預估每年有4500人受惠。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕家長想為嬰幼兒打自費疫苗動輒幾千元起跳，新竹市府今（25）天宣佈，從11月1日起，部分補助竹市0-6歲幼童輪狀病毒和腸病毒等自費疫苗；另50歲以上長者也將優先定額補助帶狀疱疹自費疫苗。最高補助2000元，預估將有4500人受惠。

衛生局表示，從110年以來，市府已針對低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病的新生兒，提供免費口服輪狀病毒疫苗兩劑型服務，上述補助仍會持續全額補助，由於輪狀病毒及腸病毒感染是幼童常見的疾病，疫苗接種是最有效益的預防方法，但目前這兩種疫苗都是自費項目，且每劑疫苗都在4千到8千元間，對一般家庭來說，恐有經濟負擔。

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新竹市府從11月1日起，施打3種自費疫苗有補助，最高補助2千元，預估每年有4500人受惠。（記者洪美秀攝）

代理市長邱臣遠今天表示，市府啟動的自費疫苗補助內容，包括針對0到6歲孩童，提供腸病毒和口服輪狀疫苗的補助，最高可達2000元；對於50歲以上的長者，則提供帶狀皰疹疫苗補助，最高1000元。其中被稱為「百痛之王」的帶狀疱疹，目前尚未有公費補助，民眾必須自費接種，但一劑疫苗要價5千到9千元不等，因此市府也將50歲以上長者接種帶狀疱疹疫苗納入優先定額補助對象。

衛生局長陳厚全表示，竹市的人口密度在全國排名第二，這一因素與傳染病傳播有相關影響，透過推動自費疫苗補助，期望提升0-6歲及50歲以上高風險對象的疫苗接種意願，增強竹市的疫苗保護力，降低感染風險。市民11月1日起，可帶家中0-6歲的寶貝及50歲以上市民，持健保卡（幼兒手冊），到市轄公費疫苗認定合約醫療院所，由專業醫師評估施打腸病毒71型疫苗、口服輪狀疫苗及帶狀疱疹疫苗，可電洽：03-535-5130。

新竹市府從11月1日起，施打3種自費疫苗有補助，最高補助2千元，預估每年有4500人受惠。（記者洪美秀攝）

新竹市府從11月1日起，施打3種自費疫苗有補助，最高補助2千元，預估每年有4500人受惠。（記者洪美秀攝）

新竹市府從11月1日起，施打3種自費疫苗有補助，最高補助2千元，預估每年有4500人受惠。（記者洪美秀攝）

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