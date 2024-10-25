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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

「腹腔內熱化療」殲滅癌細胞 晚期卵巢癌死亡、復發率雙降

2024/10/25 12:58

49歲卵巢惡性腫瘤患者電腦斷層影像，紅色箭頭為腫瘤處，經術前化療、減積手術並搭配HIPEC，恢復良好且無復發跡象。（馬偕醫院提供）

49歲卵巢惡性腫瘤患者電腦斷層影像，紅色箭頭為腫瘤處，經術前化療、減積手術並搭配HIPEC，恢復良好且無復發跡象。（馬偕醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕卵巢癌初期症狀不明顯，發現時多已進入晚期，因此被稱為是女性的無聲殺手。馬偕紀念醫院今（25日）分享，針對晚期卵巢癌患者透過術前輔助性化學治療，並在後續手術中結合「腹腔內熱化療（HIPEC）」，將加熱的高濃度化學藥物灌入腹腔，有助於徹底殲滅癌細胞，馬偕婦癌科與外科團隊跨科合作並追蹤治療效果，不少患者成功抗癌，開啟新生活。

馬偕醫院婦產部婦女癌症學科主治醫師林玟瑄指出，卵巢癌的傳統治療為腫瘤切除和減積手術，術後依病理分期進行輔助性化療，若不適合立即手術者，則會採術前輔助性化療，待腫瘤縮小或範圍減少後，再進行手術，術後繼續完成化療並定期追蹤，但腹膜內無法完全清除的微小癌細胞將埋下復發風險。

林玟瑄說，臨床實證顯示，晚期患者採術前輔助化療並結合HIPEC，與僅接受手術與傳統化療者相比，平均存活期延長約12個月、死亡風險降低3成，平均無病惡化期延長3.6個月、復發風險減少4成。

林玟瑄近日收治一名49歲女性患者，個案因腹痛求診，檢查後發現是卵巢惡性腫瘤，腫瘤指數CA-125上升，經3次化療後腫瘤狀況改善，醫療團隊隨即進行減積手術，拿掉原發腫瘤並最大範圍切除已轉移的病灶，再結合HIPEC，術後患者恢復良好，已完成後續化療，現接受口服標靶藥物維持治療，無復發跡象。

馬偕醫院大腸直腸外科資深主治醫師陳建勳說明，HIPEC為將加熱至攝氏41至43度的高濃度化學藥物注入病人的腹腔內，灌流約60至90分鐘，42度的高溫可殺死腹腔內殘留癌細胞且不會損害正常器官，同時能降低癌細胞的修復能力，增強化療效果；高溫還能促進熱激蛋白生成，阻止新生血管形成，抑制癌細胞生長並強化病人免疫系統。

卵巢癌是罕見但致命的婦女惡性腫瘤，在女性癌症發生率和死亡率排名第七。根據國民健康署統計，2021年有1793名婦女被診斷為卵巢癌，其中696人去世。不過林玟瑄也強調，HIPEC為高難度且高風險手術，須驗豐富的多科團隊在設備完善的醫院進行評估和治療，才能制定完整治療計畫與術後全方位照護。

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