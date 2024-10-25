健康網》不吸菸壯年男雙手「杵狀指」 X光滿滿肺結節

一名男子X光片發現滿是肺結節。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕部分疾病或是體內臟器有變化，身體外觀會出現明顯變化，杵狀指便是其中之一。胸腔內科醫師蘇一峰表示，近日有位40多歲男性病患，十指全部有杵狀指。照X光立刻發現滿天星的肺結節。

蘇一峰近日於臉書談這個案例，指出1名40歲病患平時未吸菸，但喘了好幾個月。醫師注意到10支手指的指尖有杵狀指，驚覺不對勁。X光片就看到大量肺結節，「成千上萬顆肺結節，讓密集恐懼症的人頭皮發麻。」最後蘇一峰提醒，看到手指變成杵狀指，記得找醫師檢查。

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另外，蘇一峰過去也談過，遇過一位50多歲婦女有明顯杵狀指，「她自己也知道，自己雙手十指都變成了棒槌狀（杵狀指）。」蘇一峰安排她去照X光，果然右邊的肺部幾乎全部斑白，肋膜積水上千。「肺癌是最可能的診斷。」

衛福部國健署表示，「杵狀指」是肢端末梢肥大的現象，常造成指甲床跟指節的角度變形，可能會出現於有心肺相關疾病造成身體缺氧或有消化系統疾病的患者身上。若將雙手十指第一節靠在一起，2個指節的指甲間密合無縫隙的，就可能是所謂的「杵狀指」。

國健署提醒，並非所有的肺癌患者都會出現「杵狀指」或手指密合度異常，出現「杵狀指」或手指密合度異常也不一定就是罹患肺癌。提醒您，若察覺身體有異狀時應諮詢醫師，誤以網路資訊自行判斷而延誤就醫。

蘇一峰談到近日遇上一位有杵狀指的男性，肺部X光充滿肺結節。（圖取自蘇一峰臉書）

這位有杵狀指的40多歲男性的肺部X光片。（圖取自蘇一峰臉書）

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