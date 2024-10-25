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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》1圖看懂木瓜怎麼挑！ 北農：「它」果肉多汁

2024/10/25 12:16

北農分享，木瓜是健康水果之一，富含維生素、和多種礦物質；示意圖。（圖取自photoAC）

北農分享，木瓜是健康水果之一，富含維生素、和多種礦物質；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕木瓜具有豐富營養價值，是臺灣的明星水果。台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」分享2款相當受歡迎的木瓜品種，台農2號與日陞木瓜，並比較它們之間的差異，以民眾最在乎的口感來說，台農2號較多汁清爽；日陞木瓜則高甜滑順。

台北農產表示，木瓜曾被世界衛生組織評選為健康水果之一，它富含維生素、和多種礦物質，是四季皆有的水果，主要產區在中南部地區，並介紹2種受歡迎的木瓜，台農2號與日陞木瓜，比較它們在產量、外型，與口感的差異。

台農2號

●產量：種植面積最大、產量高。

●外型：呈長條橢圓形，外皮光滑。

●口感：果肉多汁風味清爽。

日陞木瓜

●產量：產量相對較少。

●外型：果實較短小，呈橢圓形。

●口感：甜度較高，口感滑順。

台農2號vs日陞木瓜。（圖取自臺北農產臉書）

台農2號vs日陞木瓜。（圖取自臺北農產臉書）

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