自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

心房顫動恐中風 冷凍氣球肺靜脈隔離術除病灶

2024/10/25 09:52

醫師運用冷凍氣球肺靜脈隔離術，將冷凍球囊（紅圈處）導入病灶處，封堵異常放電區。（台北慈濟醫院提供）

醫師運用冷凍氣球肺靜脈隔離術，將冷凍球囊（紅圈處）導入病灶處，封堵異常放電區。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕53歲陳先生兩年多前感到心臟不適且心悸嚴重，就醫檢查發現他的左心室肌肉較肥厚且心律不整，診斷為心肌病變合併心房顫動，服用藥物舒緩症狀，但從去年開始，病患心悸症狀日趨嚴重，生活品質大幅下降，經就醫討論，醫師為陳先生執行冷凍氣球肺靜脈隔離術，手術完成後兩天即出院，恢復狀況良好，不再被心悸所困擾。

台北慈濟醫院心臟血管科醫師張耀庭說，心房顫動原因千變萬化，60歲之後的族群因心房組織老化發病率大大增加，患有高血壓、糖尿病、甲狀腺及心臟慢性疾病等患者也是高危險群，一般人發生心房顫動的比例約為1-2%，而在心肌病變患者的發生率則高達20%以上。

張耀庭指出，心房顫動患者常見的症狀為心悸、頭暈、頭痛、疲倦或是胸悶，若未適切治療，則會降低血液輸送功能產生血栓，因此患有心房顫動的病人其中風機率為正常人的5倍，萬萬不可輕忽。

張耀庭說，由於心臟左心房有4條靜脈圍繞著，特別容易放電及誘發心律不整，肺靜脈隔離術就是在左心房上作一道類似防火牆的結構，圍堵異常放電以減少不規則心跳，肺靜脈隔離術目前有熱能燒灼或是冷凍氣球兩種治療方式，兩者均是使用導管伸入病灶處以隔離肺靜脈與左心房間的電氣活動。

熱能燒灼是運用導管尖端釋放高頻電流產生熱能，將局部組織加熱到50度以上，一點一點的將異常放電區圍出一道防火牆，而冷凍氣球則相反，運用低溫製造防火牆，搭配氣球塞入病灶處，封堵異常放電區。

兩種方式各有優缺點，而冷凍治療較快速且可以形成完整的環狀治療區，為現今治療趨勢，以本次個案為例，張耀庭與病患討論過後，決定使用冷凍氣球的方式治療。

張耀庭呼籲民眾，心房顫動最好的預防就是維持健康生活，現今許多血壓計或是3C智慧產品都能偵測簡易心律，民眾可藉此留意自身狀況，若心悸持續30秒至一分鐘以上，建議就醫檢查，而罹患高血壓、糖尿病及心臟病等慢性疾病者務必控制自身病況並保持運動習慣，忌過量飲酒，避免引發中風，造成無法挽回的悲劇。

台北慈濟醫院心臟血管科醫師張耀庭。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院心臟血管科醫師張耀庭。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中