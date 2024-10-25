心房顫動恐中風 冷凍氣球肺靜脈隔離術除病灶

醫師運用冷凍氣球肺靜脈隔離術，將冷凍球囊（紅圈處）導入病灶處，封堵異常放電區。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕53歲陳先生兩年多前感到心臟不適且心悸嚴重，就醫檢查發現他的左心室肌肉較肥厚且心律不整，診斷為心肌病變合併心房顫動，服用藥物舒緩症狀，但從去年開始，病患心悸症狀日趨嚴重，生活品質大幅下降，經就醫討論，醫師為陳先生執行冷凍氣球肺靜脈隔離術，手術完成後兩天即出院，恢復狀況良好，不再被心悸所困擾。

台北慈濟醫院心臟血管科醫師張耀庭說，心房顫動原因千變萬化，60歲之後的族群因心房組織老化發病率大大增加，患有高血壓、糖尿病、甲狀腺及心臟慢性疾病等患者也是高危險群，一般人發生心房顫動的比例約為1-2%，而在心肌病變患者的發生率則高達20%以上。

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張耀庭指出，心房顫動患者常見的症狀為心悸、頭暈、頭痛、疲倦或是胸悶，若未適切治療，則會降低血液輸送功能產生血栓，因此患有心房顫動的病人其中風機率為正常人的5倍，萬萬不可輕忽。

張耀庭說，由於心臟左心房有4條靜脈圍繞著，特別容易放電及誘發心律不整，肺靜脈隔離術就是在左心房上作一道類似防火牆的結構，圍堵異常放電以減少不規則心跳，肺靜脈隔離術目前有熱能燒灼或是冷凍氣球兩種治療方式，兩者均是使用導管伸入病灶處以隔離肺靜脈與左心房間的電氣活動。

熱能燒灼是運用導管尖端釋放高頻電流產生熱能，將局部組織加熱到50度以上，一點一點的將異常放電區圍出一道防火牆，而冷凍氣球則相反，運用低溫製造防火牆，搭配氣球塞入病灶處，封堵異常放電區。

兩種方式各有優缺點，而冷凍治療較快速且可以形成完整的環狀治療區，為現今治療趨勢，以本次個案為例，張耀庭與病患討論過後，決定使用冷凍氣球的方式治療。

張耀庭呼籲民眾，心房顫動最好的預防就是維持健康生活，現今許多血壓計或是3C智慧產品都能偵測簡易心律，民眾可藉此留意自身狀況，若心悸持續30秒至一分鐘以上，建議就醫檢查，而罹患高血壓、糖尿病及心臟病等慢性疾病者務必控制自身病況並保持運動習慣，忌過量飲酒，避免引發中風，造成無法挽回的悲劇。

台北慈濟醫院心臟血管科醫師張耀庭。（台北慈濟醫院提供）

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