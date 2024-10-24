健康網》月經量過多、少都有問題 醫籲注意3異狀

醫師表示，如果每次都要頻繁更換衛生棉或持續出血超過7天，這可能不是正常的經期情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每個月的月經可能已經成為習慣，卻很少有人真正關注月經量的正常與否，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，月經3種異狀，包括：月經量過少、月經量過多、血塊的出現。

●月經量過多：如果每次都要頻繁更換衛生棉或持續出血超過7天，這可能不是正常的經期情況，經血量過多有可能和子宮肌瘤 、內膜異位症 、甲狀腺功能異常有關，應盡快就醫檢查。

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●月經量過少：如果每次月經量少到只需用護墊，或經期時間縮短得異常，這可能與荷爾蒙失調 、多囊卵巢症候群 或壓力過大有關。長期月經量過少也可能影響生育能力。

●血塊的出現：偶爾有小血塊是正常的，但若頻繁出現大血塊且伴隨劇烈疼痛 ，這可能是子宮內膜增厚或其他婦科問題。

醫師表示，偶爾有小血塊是正常的，但若頻繁出現大血塊且伴隨劇烈疼痛 ，小心是子宮內膜增厚或其他婦科問題；情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自shuttestock）

張瑜芹表示，不論月經量過多或過少，都是身體向妳發出的訊號，經期問題不容忽視，若有異常情況，應立即尋求婦產科醫師的專業建議。

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