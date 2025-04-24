33歲男吐血、解黑便 驚見胃癌第4期！3招治療恢復良好

陳怡如（右）、石宇軒醫師指出胃癌4期的吳先生接受化療、免疫療法和釔-90放射栓塞術，三管齊下成功縮小腫瘤，能手術切除病灶，提升存活期。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕33歲的吳先去（2024）年8月因解黑便及吐血就醫，確診罹患胃癌並且肝轉移，已經胃癌第4期，肝腫瘤有11.8公分大、佔據1/3肝臟。傳統化學治療效果有限，台中榮總首次運用化療加免疫療法，結合釔-90放射栓塞術，3管齊下治療，成功縮小胃及肝腫瘤，能接受手術切除，術後恢復良好，醫療策略突破晚期胃癌治療瓶頸，為患者帶來新希望。

中榮一般外科主任陳怡如指出，胃癌是國人癌症發生及死亡率前十名，每年約新增病例3500到4000人，約有2000人死亡，由於胃癌早期腹悶、腹痛、腹脹等症狀，常與其他消化系統疾病相似，易被忽略，導致60-70%胃癌患者確診時已是晚期，其中20-30%已有遠端轉移，因胃與肝血液供應相連，肝臟是胃癌最常見轉移部位。

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胃癌及轉移性肝腫瘤縮小後進行達文西切除手術。手術示意圖，非當事人。（記者蔡淑媛翻攝）

陳怡如表示，對於胃癌晚期、已遠端轉移者，不建議立即手術，應先給予化療、標靶藥物或免疫療法等全身性治療2到3個月，視效果再決定後續處置。

近年免疫療法問世，通過啟動免疫系統攻擊癌細胞，研究證實對治療胃癌有效；晚期胃癌一線免疫治療已納入健保給付，臨床多採化療加免疫療法雙管齊下治療；釔-90內放射治療（Y-90 SIRT）透過放射性微球體，將高劑量放射線精確投遞至肝腫瘤，殺死癌細胞，有效縮小腫瘤，且增加病人可接受手術治療的機率，將原本柔軟如豆腐的肝腫瘤變硬，減少術中腫瘤破裂的風險，是近年治療肝腫瘤新方法。

胃癌及轉移性肝腫瘤縮小後進行達文西切除手術。手術示意圖，非當事人。（記者蔡淑媛翻攝）

吳先生胃癌第4期，轉移肝腫瘤巨大，因此以化療殺死癌細胞，搭配免疫療法，通過激活免疫系統攻擊癌細胞，再針對肝腫瘤，利用釔-90微粒放射栓塞術治療，將高劑量放射線精確投遞至肝腫瘤，殺死癌細胞，有效縮小腫瘤。

陳怡如指出，吳先生進行約4個月的前導性3管齊下治療，成功縮小胃腫瘤，肝腫瘤也從11.8公分縮小6.2公分，能手術切除病灶，接著進行全胃及左肝切除，病理報告胃、肝均無殘留腫瘤，現在持續接受剩下的5次化療及2年免疫治療，降低復發機率，提升無病及整體存活時間，待化療結束後也能續續工作。

吳先生說，一開始發現解黑便、腹脹，以為是胃潰瘍或便秘，覺得自己年輕也不在意，直到半年後吃飯時突然吐血，趕去掛急診才發現已經胃癌第4期，雖然存活率低仍要勇敢接受治療，突然發現腫瘤縮小到可以開刀，能再延長壽命，覺得感恩。

陳怡提醒，男性胃癌發生率是女性1.6倍，且50歲以上為好發族群，如有家族胃癌史，個人罹癌風險比一般人高2-3倍，其他危險因子包括吸菸、長期飲酒、幽門螺旋桿菌感染、愛吃醃製食品及慢性胃病等有胃部不適或其他風險因素者，應定期進行胃鏡、電腦斷層掃描或磁振造影檢查，早期確診及，提升治療成功率。

吳先生轉移肝腫瘤已經有11.8公分（上圖），接受術前3管齊下治療後，明顯縮小至6.2公分（下圖）。（記者蔡淑媛翻攝）

吳先生胃癌腫瘤已經侵犯漿膜層（上圖），接受術前3管齊下治療後，明顯縮小（下圖）。（記者蔡淑媛翻攝）

中榮總團隊運用化療、免疫療法和釔-90放射栓塞術，三管齊下策略為胃癌晚期病患成功縮小腫瘤，使其順利手術切除病灶。（左至右：腫瘤內科醫師石宇軒、副院長李政鴻、病患吳先生、一般外科主任陳怡如，中榮提供）

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