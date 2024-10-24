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健康網》睡不好有可能會發胖 醫曝影響代謝力7關鍵

2024/10/24 21:05

醫師表示，睡眠不足會影響荷爾蒙分泌，降低瘦體素（leptin）並增加飢餓激素（ghrelin），讓你更容易吃得過量，減慢代謝；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，睡眠不足會影響荷爾蒙分泌，降低瘦體素（leptin）並增加飢餓激素（ghrelin），讓你更容易吃得過量，減慢代謝；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖可能與代謝變差有關係。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，影響代謝力的7關鍵，包括：年齡、飲食習慣、運動習慣、睡眠質量、水分攝取、壓力、基因。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，代謝力是身體將食物轉化為能量的速度，直接影響我們的體重、精力與健康狀態。許多人以為代謝力僅與年齡或體重有關，但事實上，很多日常習慣和生理因素也會悄悄影響你的代謝。

●年齡：年齡增長，肌肉質量減少，導致基礎代謝率下降。這就是為什麼年紀越大，減重似乎變得越困難。

●飲食習慣：長期低熱量飲食會減慢代謝，因為身體進入「節能模式」；蛋白質攝取不足也會影響肌肉維持，而肌肉是燃燒熱量的主要部位。

●運動習慣：無氧運動（如舉重）能增加肌肉量，有助於提高代謝率；有氧運動（如慢跑）能促進整體能量消耗，讓你在運動後仍持續燃燒熱量。

醫師表示，無氧運動（如舉重）能增加肌肉量，有助於提高代謝率；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，無氧運動（如舉重）能增加肌肉量，有助於提高代謝率；圖為情境照。（圖取自freepik）

●睡眠質量：睡眠不足會影響荷爾蒙分泌，降低瘦體素（leptin）並增加飢餓激素（ghrelin），讓你更容易吃得過量，減慢代謝

●水分攝取：身體缺水時，代謝過程會變慢。每天保持足夠的水分攝取能幫助提升代謝。

●壓力：長期壓力會增加皮質醇（壓力荷爾蒙），使身體進入能量儲存模式，導致脂肪堆積並減慢代謝。

●基因：基因確實在代謝力中扮演了一定角色。有些人的代謝天生較快，而有些則需要更努力維持。

如何提升代謝力？陳潔雯表示，定期進行力量訓練增強肌肉量。、保持足夠的睡眠和水分攝取。、選擇高纖維、高蛋白質的飲食、適當的精油芳療也能協助減壓、促進代謝；每1個小改變都能幫助提升代謝，帶來更健康的生活方式，保持代謝的穩定是維持健康體重和充沛精力的關鍵。

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