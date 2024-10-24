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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

8旬翁騎單車頭暈跌倒 送醫竟發現血癌

2024/10/24 16:17

南投80歲老翁在騎單車時暈眩摔車跌倒，送醫檢查竟是罹患俗稱血癌的「急性骨髓性白血病」。示意圖，非文中病人。（南投醫院提供）

南投80歲老翁在騎單車時暈眩摔車跌倒，送醫檢查竟是罹患俗稱血癌的「急性骨髓性白血病」。示意圖，非文中病人。（南投醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投80歲葉姓老翁日前騎腳踏車時，突然一陣暈眩摔車跌倒，經送衛福部南投醫院急救，竟檢查出罹患「急性骨髓性白血病」。家屬原以為是被太陽曬昏頭，詎料竟是血癌。院方提醒，若出現臉色蒼白疲勞、不明原因發燒不退、莫名瘀青、骨頭疼痛等，就要就醫檢查。

該院血液腫瘤科主任陳筠方表示，急性骨髓性白血病（AML）好發於65歲以上男性，初期症狀不具特異性，容易誤以為是感冒而被忽視，許多患者多是經由健康檢查才意外發現，但因病程發展相當快速，必須儘快治療才有機會獲得控制。

陳筠方說，該病症主要是因骨髓母細胞癌變，導致骨髓中芽細胞（Blast cell）大量增生，而芽細胞是白血球的前身，不具備正常白血球功能，且大量增加後，會擠壓到其他正常造血細胞的生存空間，導致紅血球及血小板數量下降，患者進而出現貧血（疲倦、臉色蒼白、頭暈無力）、凝血功能下降（身體異常瘀青、流鼻血、牙齦流血）等症狀。

治療則會根據病人狀況來評估，例如化學治療、造血幹細胞移植、標靶治療，以及CAR-T等，一般60歲以下會安排強度較高且密集的治療方式，並會考慮進行造血幹細胞移植；年紀較大且身體機能較不佳的患者，則會採相對緩和的治療及輸血以控制病情，達到改善生活品質的目的。

南投80歲老翁在騎單車時暈眩跌倒，經南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方（如圖）檢查，發現是罹患俗稱血癌的「急性骨髓性白血病」。（南投醫院提供）

南投80歲老翁在騎單車時暈眩跌倒，經南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方（如圖）檢查，發現是罹患俗稱血癌的「急性骨髓性白血病」。（南投醫院提供）

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