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健康 > 杏林動態

男子術後心跳驟停 醫21天搶救助重生

2025/05/12 15:18

男子經21天搶救，順利脫離呼吸器，並清醒轉入普通病房。（豐原醫院提供）

男子經21天搶救，順利脫離呼吸器，並清醒轉入普通病房。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕一名42歲男子因釣魚意外摔斷右大腿骨，原以為只是單純的骨折手術，卻在術後突發致命性心律不整，導致心跳驟停。豐原醫院醫療團隊立即啟動搶救機制，經心肺復甦術（CPR）與葉克膜（ECMO）支持，成功讓患者恢復生命跡象，歷經21天加護病房密集治療，終於順利脫離呼吸器，並清醒轉入普通病房，朝向康復之路邁進。

作爲患者的專責專科護理師，親身見證了這場生死交關的歷程。從病情突變到成功救回，每一刻都是與時間賽跑，每一次決策都影響著患者的生存機率。這場與死神拔河的戰役，讓護理人員更加深刻體會到生命的脆弱與韌性並存。

患者清醒後，帶著困惑與驚訝回顧自己的醫療歷程，不敢相信自己竟曾一度徘徊在生死邊緣；豐原醫院護理人員表示，護理不只是醫療技術的展現，更是一種溫暖的陪伴。在緊急醫療的世界裡，每一次成功救治，不只是患者的重生，更是醫護團隊不懈努力的見證。

今天（5月12日）是護理師節，豐原醫院感念所有護理人員長年以來的辛勞與付出，也期待喚起社會大眾對護理專業更多的理解與尊重。當這份專業能被好好珍視，才能讓每一位護理師在堅持與熱情中繼續發光，讓護理的光芒持續照亮每一位需要被照顧的生命。

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