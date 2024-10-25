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健康網》虱目魚肚、魚丸營養PK！ 腎臟醫：「洗腎」避吃它

2024/10/25 11:01

醫師表示，虱目魚肚（下排左）和虱目魚丸（上排左）的營養成分差異，主要來自加工過程和添加物的不同；示意圖，圖中食物與本文無關。（資料照）

醫師表示，虱目魚肚（下排左）和虱目魚丸（上排左）的營養成分差異，主要來自加工過程和添加物的不同；示意圖，圖中食物與本文無關。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值虱目魚季，不論是將魚肚煎得「恰恰」、煮湯喝，或是吃虱目魚丸湯，料理方式多元！腎臟科醫師王介立比較虱目魚肚和虱目魚丸的營養成分差異，整理出7大差別，其中以磷含量來看，魚丸的磷含量較高，來自於合法的食品添加劑，建議洗腎患者減少食用。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文比較虱目魚肚和虱目魚丸的營養成分，2者差異主要來自加工過程和添加物的不同，下方數據取自衛福部食品營養資料庫，其中虱目魚肚重量40.2克、虱目魚丸重量51.1克。

●熱量密度：虱目魚肚熱量137.6大卡、虱目魚丸105.3大卡。可以發現虱目魚丸熱量密度較低，是因為其脂肪含量少於魚肚，在加工過程中去除了部分天然脂肪。

●飽和脂肪酸比例：虱目魚丸的飽和脂肪酸比例較高，原因是製作過程中添加了動物油，這與魚肚的天然脂肪來源不同。

●碳水化合物：魚肚不含碳水化合物，魚丸則含有5.6克的碳水化合物，因為其中加入了精緻澱粉，這是魚肚所沒有的。

醫師表示，魚丸內加了精緻澱粉，因此含有碳水化合物。（資料照）

醫師表示，魚丸內加了精緻澱粉，因此含有碳水化合物。（資料照）

●添加糖：魚丸中有額外的添加糖，這使得它比魚肚含有更多不必要的糖分。

●鈉含量：魚肚鈉含量僅18.9克，但魚丸竟達281.5克，通常來自於製作過程中添加的鹽分和防腐劑。

●鉀離子：魚丸的鉀離子含量較魚肚低，分別為76.1克、113克，可能是製作過程中細胞破裂，導致鉀的流失。鉀是對健康有益的陽離子，魚肚中的含量通常較高。

●磷含量：魚肚磷含量為67.2克、魚丸則為91.5克，後者磷含量較高，來自於合法的食品添加劑。加工食品的磷吸收率高達100%，比魚肚中的磷吸收率高，因此洗腎病人應減少食用。

王介立提醒，追求健康飲食者，避免丸類產品可能是更好的選擇，因為這類食物通常含有較多的添加物、加工成分，不如天然的魚肚健康。

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