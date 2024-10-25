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健康網》天氣變化怕感冒 10種營養素強化免疫力一次收
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在節氣「霜降」過後，氣溫下降有如溜滑梯；在氣溫波動大的秋天，有哪些營養素可以平衡免疫力、預防感冒？營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文分享10種可增加免疫力的營養素，包括：維生素C、維生素D、鋅、維生素A、維生素E、鐵、Omega-3脂肪酸、硒、膳食纖維、蛋白質。
●維生素C：抗氧化、增強白血球功能、促進免疫系統反應；維生素C有助於防止自由基損害細胞，提升免疫力，減少感冒機率。
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●維生素D：調節免疫系統，促進鈣吸收，強化骨骼健康；缺乏維生素D會降低免疫力，容易感染呼吸道疾病，秋天陽光較少，可以適度補充。
●鋅：促進免疫細胞的生成與功能，幫助身體抵抗病原體；鋅是免疫系統不可或缺的元素，有助於抗感染，降低感冒持續時間。
●維生素A：維持黏膜健康，增強免疫系統對抗感染；維生素A能保護呼吸道黏膜，防止病毒進入體內，尤其在秋冬乾燥季節重要。
●維生素E：強效抗氧化劑，保護細胞免受自由基損傷；維生素E可以促進免疫細胞的活性，提升抗感染能力。
●鐵：維持血液中的氧氣傳輸，支持免疫細胞正常運作；缺鐵會導致免疫力下降，容易感冒，因此秋天補充鐵質特別重要。
●Omega-3脂肪酸：抗發炎，促進免疫細胞的生成；Omega-3能調節免疫反應，防止免疫系統過度反應，有助於降低炎症和感冒風險。
●硒：保護免疫系統免受氧化損害，促進抗體生成；硒有助於增強抗體功能，促進病毒的清除，尤其在季節交替時增強抵抗力。
●膳食纖維：促進腸道健康，增強免疫系統功能；腸道健康與免疫力息息相關，膳食纖維可促進有益菌繁殖，提升整體免疫力。
●蛋白質：免疫細胞的重要構成成分，促進抗體生成；蛋白質不足會削弱免疫系統的防禦能力，因此秋季要攝取足夠的優質蛋白質。
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